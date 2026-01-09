Украинка показала, как обманывают покупателей на известном рынке – сразу подвох и не заметишь (видео)
Обнаружила "патчи для проблемной кожи" только дома
Одесситка показала на видео, как ее обманули на "Привозе". Места, где хурма начала чернеть, заклеили яркими этикетками.
Соответствующие кадры покупательница опубликовала в ТикТок и подписала: "Купила хурму на "Привозе". Впервые такое вижу…"
Многие интернет-пользователи отмечали, что на этом рынке больше всего обманывают людей, поэтому они покупают товары в других местах. Жаловались на обвес и испорченный товар, который им подсунули на "Привозе".
Другие комментаторы не согласились с критикой и напомнили, что везде нужно быть внимательными.
Были и такие, кто писал, что в темных пятнах нет ничего страшного или шутил по поводу гнилой хурмы и недобросовестных продавцов.
"Это патчи для проблемной кожи", – написал комментатор.
"Зима же, приболела хурма. Лечат, как могут", – объяснил другой.
"Так то – лечебный пластырь. Если бы не сорвали, то еще пару часов и все прошло бы", – пошутил еще один одессит.
