Украинка показала, как обманывают покупателей на известном рынке – сразу подвох и не заметишь (видео)

Обнаружила "патчи для проблемной кожи" только дома

Одесситка показала на видео, как ее обманули на "Привозе". Места, где хурма начала чернеть, заклеили яркими этикетками.

Соответствующие кадры покупательница опубликовала в ТикТок и подписала: "Купила хурму на "Привозе". Впервые такое вижу…"

Многие интернет-пользователи отмечали, что на этом рынке больше всего обманывают людей, поэтому они покупают товары в других местах. Жаловались на обвес и испорченный товар, который им подсунули на "Привозе".

Другие комментаторы не согласились с критикой и напомнили, что везде нужно быть внимательными.

Были и такие, кто писал, что в темных пятнах нет ничего страшного или шутил по поводу гнилой хурмы и недобросовестных продавцов.

"Это патчи для проблемной кожи", – написал комментатор.

"Зима же, приболела хурма. Лечат, как могут", – объяснил другой.

"Так то – лечебный пластырь. Если бы не сорвали, то еще пару часов и все прошло бы", – пошутил еще один одессит.

