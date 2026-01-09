Укр

Украинка показала, как обманывают покупателей на известном рынке – сразу подвох и не заметишь (видео)

Мария Назарова
Читати українською
Обнаружила "патчи для проблемной кожи" только дома

Одесситка показала на видео, как ее обманули на "Привозе". Места, где хурма начала чернеть, заклеили яркими этикетками.

Соответствующие кадры покупательница опубликовала в ТикТок и подписала: "Купила хурму на "Привозе". Впервые такое вижу…"

Многие интернет-пользователи отмечали, что на этом рынке больше всего обманывают людей, поэтому они покупают товары в других местах. Жаловались на обвес и испорченный товар, который им подсунули на "Привозе".

Другие комментаторы не согласились с критикой и напомнили, что везде нужно быть внимательными.

Были и такие, кто писал, что в темных пятнах нет ничего страшного или шутил по поводу гнилой хурмы и недобросовестных продавцов.

"Это патчи для проблемной кожи", – написал комментатор.

"Зима же, приболела хурма. Лечат, как могут", – объяснил другой.

"Так то – лечебный пластырь. Если бы не сорвали, то еще пару часов и все прошло бы", – пошутил еще один одессит.

