Одеса вражає: на кладовищі знайшли могилу Фараона (відео)

Українці захопилися дивиною та активно обговорили ситуацію

На одному з кладовищ в Одесі з'явилася незвичайна могила, яку місцеві жителі та користувачі соцмереж охрестили "могилою Фараона". Надгробок із зображенням єгипетського правителя, що тримає портрет чоловіка, викликав хвилю здивування та жартів у мережі.

Відповідне відео опублікували в місцевому пабліку. Відомо, що цікавинку помітили на Таїровському цвинтарі.

Це надгробок, на якому зображений Фараон, що тримає портрет молодого чоловіка, але без будь-яких надписів.

Завдяки такій "оригінальній" композиції, могила привернула увагу користувачів Інтернету та місцевих жителів. Захоплені цією архітектурною загадкою, українці почали активно коментувати відео, яке стало популярним у соціальних мережах.

"А піраміди будуть?", — іронічно пишуть користувачі.

Інші ж жартували, що, можливо, "він ще не помер", натякаючи на загадковість усієї ситуації та відсутність написів.

"Так у нас сам Фараон похоронений", — написала одеситка в коментарях, додавши ще більше гумору.

Відтак, своєрідна могила вже стала частиною одеської міської легенди та символом гумору жителів. Жартівливі коментарі про могилу продовжують набирати популярність у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одній із вулиць Одеси перехожі помітили незвичного домашнього улюбленця — маленького кабанчика. Шлейка та одяг на тварині одразу дали зрозуміти: тваринка — чиясь, ручна та добре доглянута.