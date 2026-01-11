Забудьте про дорогу хімію: цей засіб за 20 гривень відмиє пральну машину до блиску

Дізнайтеся, навіщо британці ллють оцет у пральну машину

Пліснява і неприємний запах із барабана — часта проблема, з якою стикаються власники пральних машин. Найчастіше грибок атакує гумовий ущільнювач, де накопичується волога.

Однак, як повідомляє британське видання Mirror, повернути техніці первозданну чистоту можна без використання агресивних хімікатів – за допомогою звичайного столового оцту.

Оцет проти бруду і запаху

Білий оцет — це потужна та безпечна альтернатива магазинним засобам, вартість якої стартує від 20 гривень. Він ефективно розчиняє вапняний наліт, видаляє мильну піну та знищує спори цвілі.

Фото: freepik

Як робити глибоке чищення:

Чищення внутрішніх вузлів. Залийте оцет у відсік для прального порошку. Температурний режим. Запустіть порожню машину (без білизни) на цикл із максимально високою температурою. Це допоможе дезінфікувати барабан з нержавіючої сталі та внутрішні трубки. Зовнішній догляд. Розчин оцту також ідеально підходить для протирання дверцят та зовнішніх панелей пристрою.

Лайфхак для щоденної гігієни

Щоб підтримувати машину в ідеальному стані постійно, британці радять додавати близько 50 мл оцту у відсік для кондиціонера при кожному пранні. Це не тільки запобігатиме розмноженню бактерій, але й послужить відмінним пом’якшувачем для тканини.

Чому це важливо?

Фахівці рекомендують ретельно промивати гумовий ущільнювач та проводити профілактичне чищення кожні 1-3 місяці. Регулярний догляд гарантує, що ваш одяг після прання буде дійсно гігієнічним і збереже свіжий аромат, а сама машина прослужить значно довше.

