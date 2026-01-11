Забудьте о дорогой химии: это средство за 20 гривен отмоет стиральную машину до блеска
Узнайте, зачем британцы льют уксус в стиральную машину
Плесень и неприятный запах из барабана — частая проблема, с которой сталкиваются владельцы стиральных машин. Чаще всего грибок атакует резиновый уплотнитель, где скапливается влага.
Однако, как сообщает британское издание Mirror, вернуть технике первозданную чистоту можно без использования агрессивных химикатов — с помощью обычного столового уксуса.
Уксус против грязи и запаха
Белый уксус — это мощная и безопасная альтернатива магазинным средствам, стоимость которой стартует от 20 гривен. Он эффективно растворяет известковый налет, удаляет мыльную пену и уничтожает споры плесени.
Как делать глубокую чистку:
- Чистка внутренних узлов. Залейте уксус в отсек для стирального порошка.
- Температурный режим. Запустите пустую машину (без белья) на цикл с максимально высокой температурой. Это поможет дезинфицировать барабан из нержавеющей стали и внутренние трубки.
- Внешний уход. Раствор уксуса также идеально подходит для протирания дверцы и наружных панелей устройства.
Лайфхак для ежедневной гигиены
Чтобы поддерживать машину в идеальном состоянии постоянно, британцы советуют добавлять около 50 мл уксуса в отсек для кондиционера при каждой стирке. Это не только предотвратит размножение бактерий, но и послужит отличным смягчителем для ткани.
Почему это важно?
Специалисты рекомендуют тщательно промывать резиновый уплотнитель и проводить профилактическую чистку каждые 1-3 месяца. Регулярный уход гарантирует, что ваша одежда после стирки будет действительно гигиеничной и сохранит свежий аромат, а сама машина прослужит значительно дольше.
