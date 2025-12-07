"Вічний" ліхтарик з батарейок і лампочки. Українка показала лайфхак, щоб не сидіти у темряві (відео)

У вас вийде компактний ліхтарик, розрахований на довгу службу

Через масовані ворожі удари по енергетичній інфраструктурі в Україні давно запроваджено графіки відключення електроенергії. За цих умов українці шукають альтернативні джерела світла та активно діляться корисними знахідками у соціальних мережах.

Так, українка Анна Слинчук показала у мережі, як із двох батарейок та лампочки можна зробити "вічний" ліхтарик. Спосіб дуже простий і швидкий, тому його точно варто взяти на замітку.

Як зробити ліхтарик своїми руками

Для збірки знадобляться: сірникова коробка, дві батарейки, світлодіод та монета. Беремо коробку від сірників, поміщаємо всередину дві батарейки, як показано на відео нижче, і закриваємо її. Потім з одного боку вставляємо в коробку монету, а з іншого встановлюємо світлодіодну лампочку так, щоб її проводки торкалися контактів батарейок.

Якщо все зробити правильно, у вас вийде компактний "вічний" ліхтарик. Його можна використовувати як при відключенні світла у власному домі, так і поза житлом.

