Виноград розміром зі зливу: чому сорт "Рембо" став хітом серед садівників в Україні

Цей сорт потребує обробки, але компенсує всі клопоти вже в перші врожаї

Вибираючи виноград для своєї ділянки, не можна пройти повз таку гібридну форму як Рембо. Ранній великоплідний виноград ефектного темно-бордового кольору здатний подарувати багатий урожай смачних сонячних ягід і викликати масу захоплених компліментів на адресу господаря.

Особливості сорту Рембо:

дозріває на початку серпня;

грона близько 1 кг, при наборі деревини збільшується вага грона;

маса однієї ягоди 20-25 г;

велика сила зростання;

висока врожайність;

морозостійкість на рівні 23-24 градуси.

Виноград Рембо вирізняється особливо великою ягодою овально-ромбічної форми. За рахунок пухкого грона не потребує проріджування зав’язей і чудово запилюється . Оскільки дозрівання настає у першій половині серпня, Рембо на ринку отримує заслужено високу ціну і здатний відшкодувати виноградарю всі зусилля вже у перші врожаї.

Розмір ягід Рембо в порівнянні зі сливою Ренклод Альтана. Урожай 2025, Дніпропетровська область

Варто додати, що стійкість до грибкових хвороб у Рембо середня, а значить обробляти від мілдью та оїдіуму необхідно. І робити це краще профілактично, як мінімум, до цвітіння виноградника і відразу після.

Виноград Рембо з селекції запорізького виноградаря Віктора Калугіна, відомого своєю плодючістю у цій справі. На його рахунку вже більше сотні гібридних форм, деякі з яких варті найпильнішої уваги.

