Виноград розміром зі зливу: чому сорт "Рембо" став хітом серед садівників в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей сорт потребує обробки, але компенсує всі клопоти вже в перші врожаї
Вибираючи виноград для своєї ділянки, не можна пройти повз таку гібридну форму як Рембо. Ранній великоплідний виноград ефектного темно-бордового кольору здатний подарувати багатий урожай смачних сонячних ягід і викликати масу захоплених компліментів на адресу господаря.
Особливості сорту Рембо:
- дозріває на початку серпня;
- грона близько 1 кг, при наборі деревини збільшується вага грона;
- маса однієї ягоди 20-25 г;
- велика сила зростання;
- висока врожайність;
- морозостійкість на рівні 23-24 градуси.
Виноград Рембо вирізняється особливо великою ягодою овально-ромбічної форми. За рахунок пухкого грона не потребує проріджування зав’язей і чудово запилюється. Оскільки дозрівання настає у першій половині серпня, Рембо на ринку отримує заслужено високу ціну і здатний відшкодувати виноградарю всі зусилля вже у перші врожаї.
Варто додати, що стійкість до грибкових хвороб у Рембо середня, а значить обробляти від мілдью та оїдіуму необхідно. І робити це краще профілактично, як мінімум, до цвітіння виноградника і відразу після.
Виноград Рембо з селекції запорізького виноградаря Віктора Калугіна, відомого своєю плодючістю у цій справі. На його рахунку вже більше сотні гібридних форм, деякі з яких варті найпильнішої уваги.
Рембо, селекция Калугина, ранний, под нагрузкой будет на 20-е числа августа, сроки Аркадии. Устойчивый, неприхотливый при профилактических обработках. Вкусный, без муската, но очень приятная гармония.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому варто посадити виноград сорту "Слава Україні", — і річ зовсім не в патріотичній назві.