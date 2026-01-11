Українці вирощували гриби просто в метро: де і чому так робили

Наприкінці минулого століття харківський метрополітен запустив кілька бізнес-проектів

У Харкові є унікальна станція метрополітену Вона може змагатись за звання однієї з найглибших у світі.

Саме глибоке залягання станції зіграло важливу роль у виборі її в якості місця комерційного експерименту наприкінці ХХ століття. "Телеграф" розповість, як в тунелях станції вирощували гриби.

Що відомо про станцію

Одна із найглибших станцій у світі від дати свого відкриття 11 серпня 1984 року носила назву "Пушкінська". 26 квітня 2024 року станції дали нову назву — "Ярослава Мудрого". Вона побудована на глибині близько 35 метрів під землею.

Нова назва станції над платформою. Фото Вікіпедія

Згідно з офіційною інформацією, протяжність ескалатора на станції – 365 сходинок. Висота підйому по вертикалі – близько 30 метрів.

Вестибюль станції метро "Ярослава Мудрого". Фото Вікіпедія

Бізнес-проекти харківського метро

Наприкінці 1980-х років харківський метрополітен займався комерційним вирощуванням печериць. Оскільки станція "Ярослава Мудрого" є найглибшою в метрополітені, вона використовувалася для вирощування шампінйьонів у технологічному тунелі. Задум полягав у тому, що під землею завжди стабільна температура, на яку не впливають погодні фактори. Таким чином, шампіньони могли рости цілий рік без небезпеки від різкої зміни погоди.

Шампіньйони

Також, метрополітенівці навіть намагались займатись комерційним розведенням річкової риби у водоймах Харкова. Але ці проекти вимагали постійного збільшення витрат і їх вимушено згорнули.

