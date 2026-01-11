Украинцы выращивали грибы прямо в метро: где и почему так поступали

В конце прошлого столетия харьковский метрополитен запустил несколько бизнес-проектов

В Харькове есть уникальная станция метрополитена Она может соперничать за звание одной из самых глубоких в мире.

Самое глубокое залегание станции сыграло немаловажную роль в выборе ее в качестве места коммерческого эксперимента в конце ХХ века. "Телеграф" расскажет, как в туннелях станции выращивали грибы.

Что известно о станции

Одна из самых глубоких станций в мире с даты своего открытия 11 августа 1984 носила название "Пушкинская". 26 апреля 2024 года станции дали новое название — "Ярослава Мудрого". Она построена на глубине около 35 метров под землей.

Новое название станции над платформой. Фото Википедия

Согласно официальной информации, протяженность эскалатора на станции – 365 ступеней. Высота подъема по вертикали – около 30 метров.

Вестибюль станции метро "Ярослав Мудрого". Фото Википедия

Бизнес-проекты харьковского метро

В конце 1980-х годов харьковский метрополитен занимался коммерческим выращиванием шампиньонов. Поскольку станция "Ярослава Мудрого" самая глубокая в метрополитене, она использовалась для выращивания шампиньонов в технологическом тоннеле. Замысел заключался в том, что под землей всегда стабильная температура, на которую не влияют погодные факторы. Таким образом, шампиньоны могли расти круглый год без опасности от резкой смены погоды.

Шампиньоны

Также метрополитеновцы даже пытались заниматься коммерческим разведением речной рыбы в водоемах Харькова. Но эти проекты требовали постоянного увеличения расходов и вынужденно свернули.

