Роками носила ім’я російського поета: що відомо про найглибшу станцію метро у Харкові (фото)

Історія Харківського метрополітену дуже таємнича та різноманітна

У Харківському метрополітені є одна із найглибших станцій у світі. Зараз вона називається "Ярослава Мудрого" і розташована на глибині близько 35 метрів під землею.

"Телеграф" розповідає про цю незвичайну споруду. Згідно з офіційною інформацією, протяжність ескалатора на станції – 365 сходинок. Висота підйому по вертикалі – близько 30 метрів.

Історія станції

Згідно з відкритими даними, у 1980 роках метрополітен у Харкові вважався найсучаснішим у СРСР. Саме там, на Салтівській лінії, 11 серпня 1984 року було відкрито найглибшу станцію під назвою "Пушкінська".

Бюст О. Пушкіна на станції Фото Вікіпедія

Конструкція станції – пілонна. Архітектура станції спочатку відображала архітектуру палаців і театрів пушкінських часів.

Після ракетного удару російської армії по Харкову, 26 квітня 2024 року станцію було перейменовано. Їй дали назву — "Ярослава Мудрого".

Нова назва станції над платформою Фото Вікіпедія

Бізнес-проекти харківського метро

Також є цікавий факт, що харківський метрополітен наприкінці 1980-х років займався комерційними проектами. Оскільки станція "Ярослава Мудрого" є найглибшою в метрополітені, вона використовувалася для вирощування печериць у технологічному тунелі. Розрахунок полягав у тому, що під землею завжди стабільна температура, на яку не впливають погодні фактори.

Більше того, метрополітен намагався навіть розводити річкову рибу у водоймах Харкова. Але ці проекти вимагали все більших витрат і їх згорнули.

Станція метро "Ярослава Мудрого" Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, як працюватиме метро у Києві на Різдво та Новий рік.