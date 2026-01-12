Тетяни, з Днем ангела! Барвисті листівки та побажання в прозі для близьких

Цього дня привітайте близьких із Днем ангела

За новим церковним календарем Тетянин день відзначається 12 січня. А до переходу ПЦУ на новоюліанський календар це свято відзначалося 25 січня. Цього дня віруючі вшановують святу Тетяну, а жінки з ім’ям Тетяна святкують День ангела.

"Телеграф" підготував красиві картинки та теплі привітання у прозі, щоб ви могли відправити близьким Тетянам у День ангела.

Вітання та листівки з Днем ангела Тетяни

Танечко, вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, нашіптує правильні рішення та оберігає від негараздів. Залишайся такою ж світлою і чудовою, якою ми тебе знаємо!

***

З днем ангела, Танюша! Бажаю тобі, щоб у житті все складалося легко і красиво, як за помахом чарівної палички. Нехай на душі завжди буде весна, а в хаті затишок і тепло.

Дорога Таня, зі святом! Нехай твій покровитель дарує тобі натхнення та сили на всі твої задуми. Головне — будь щасливою і частіше посміхайся, тобі це дуже пасує!

***

Таня, з Днем ангела! Бажаю тобі величезного везіння і щоб кожен день приносив хоч маленьку, але радість. Нехай твій ангел-охоронець ніколи не втомлюється тобі допомагати!

Вітаю з твоїм днем! Нехай свята Тетяна завжди береже тебе і відводить усі біди. Здоров’я тобі, кохання та найкращого настрою!

***

З іменинами, Тетяно! Бажаю тобі гармонії в душі та впевненості у завтрашньому дні. Нехай збуваються навіть найсміливіші мрії, а удача йде по п’ятах.

Танюш, ти людина з добрим серцем, і я вірю, що твій ангел тебе дуже любить. Нехай він дає тобі сил долати будь-які завдання і береже твій спокій. Зі святом тебе!

***

З днем ангела! Залишайся такою ж енергійною та привабливою, якою ти є. Нехай твій небесний захисник приносить тобі тільки добрі звістки та вірних друзів поруч.

Таня, вітаю! Бажаю, щоб твоя свята тезка допомагала тобі у всіх справах та починаннях. Нехай життя буде наповнене яскравими фарбами та приємними сюрпризами.

***

Тань, з днем ангела! Бажаю твоєму ангелу-охоронцю поменше роботи, а тобі — більше приводів для свята. Нехай все виходить із першого разу і без зайвих нервів!

Зі святом! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець іноді дивувався з твоєї сміливості, але завжди встигав вчасно підстрахувати. Щастя тобі та море позитиву!

***

Танечко, вітаю! Нехай сьогодні і завжди у тебе буде привід для радості та щирої усмішки. Бажаю тобі бути улюбленицею долі та просто дуже щасливою людиною!

