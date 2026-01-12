Татьяны, с Днем ангела! Красочные открытки и пожелания в прозе для близких

В этот день поздравьте близких с Днем ангела

По новому церковному календарю Татьянин день отмечается 12 января. А до перехода ПЦУ на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 25 января. В этот день верующие почитают святую Татьяну, а женщины с именем Татьяна празднуют День ангела.

"Телеграф" подготовил красивые картинки и теплые поздравления в прозе, чтобы вы могли отправить близким Татьянам в День ангела.

Поздравления и открытки с Днем ангела Татьяны

Танечка, поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, нашептывает правильные решения и оберегает от невзгод. Оставайся такой же светлой и замечательной, какой мы тебя знаем!

***

С днем ангела, Танюша! Желаю тебе, чтобы в жизни всё складывалось легко и красиво, как по волшебству. Пусть на душе всегда будет весна, а в доме — уют и тепло.

Дорогая Таня, с праздником! Пусть твой покровитель дарит тебе вдохновение и силы на все твои задумки. Главное — будь счастлива и чаще улыбайся, тебе это очень идет!

***

Таня, с днем ангела! Желаю тебе огромного везения и чтобы каждый день приносил хоть маленькую, но радость. Пусть твой ангел-хранитель никогда не устает тебе помогать!

Поздравляю с твоим днем! Пусть святая Татьяна всегда приглядывает за тобой и отводит все беды в сторону. Здоровья тебе, любви и самого отличного настроения!

***

С именинами, Татьяна! Желаю тебе гармонии в душе и уверенности в завтрашнем дне. Пусть сбываются даже самые смелые мечты, а удача идет по пятам.

Танюш, ты человек с добрым сердцем, и я верю, что твой ангел тебя очень любит. Пусть он дает тебе сил справляться с любыми задачами и бережет твой покой. С праздником тебя!

***

С днем ангела! Оставайся такой же энергичной и обаятельной, какая ты есть. Пусть твой небесный защитник приносит тебе только добрые вести и верных друзей рядом.

Таня, поздравляю! Желаю, чтобы твоя святая тезка помогала тебе во всех делах и начинаниях. Пусть жизнь будет наполнена яркими красками и приятными сюрпризами.

***

Тань, с днем ангела! Желаю твоему хранителю поменьше работы, а тебе — побольше поводов для праздника. Пусть всё получается с первого раза и без лишних нервов!

С праздником! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель иногда удивлялся твоей смелости, но всегда успевал вовремя подстраховать. Счастья тебе и море позитива!

***

Танечка, поздравляю! Пусть сегодня и всегда у тебя будет повод для радости и искренней улыбки. Желаю тебе быть любимицей судьбы и просто очень счастливым человеком!

