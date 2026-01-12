Пенсії у 2026 році можуть зрости майже на 5 тисяч грн: коли це може статися

З 1 січня мінімальна виплата для літніх осіб за віком складає майже 2600 гривень

У 2026 році в Україні можуть змінитися розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії за віком. У Верховній Раді вже з’явилася ініціатива, яка передбачає поетапне підвищення останньої виплати.

Йдеться про законопроєкт №14364 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком". Його зареєстрували 9 січня 2026 року народні депутати на чолі з Юлією Тимошенко, передає "Kadroland".

Можливе поетапне зростання пенсій у 2026 році:

Згідно з документом, мінімальну пенсію за віком пропонують встановити в таких розмірах:

з 1 січня — 2595 гривень;

з 1 квітня — 3282 гривні;

з 1 липня — 4791 гривню;

з 1 жовтня — 7374 гривні.

Тобто за весь цей період мінімальна пенсія може вирости на майже 4800 гривень.

Зараз це лише поданий законопроєкт. Його ще не розглядали й не ухвалювали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким пенсіонерам запропонували виплатити по 42 тисячі гривень. Ми написали, кому вони можуть прийти.