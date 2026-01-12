Пенсии в 2026 году могут вырасти почти на 5 тысяч грн: когда это может произойти

С 1 января минимальная выплата для пожилых людей по возрасту составляет почти 2600 гривен

В 2026 году в Украине могут измениться размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии по возрасту. В Верховной Раде уже появилась инициатива, предполагающая поэтапное повышение последней выплаты.

Речь идет о законопроекте №14364 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о повышении размера минимальной пенсии по возрасту". Его зарегистрировали 9 января 2026 народные депутаты во главе с Юлией Тимошенко, передает "Kadroland".

Возможный поэтапный рост пенсий в 2026 году:

Согласно документу, минимальную пенсию по возрасту предлагают установить в следующих размерах:

с 1 января — 2595 гривен;

с 1 апреля — 3282 гривны;

с 1 июля — 4791 гривну;

с 1 октября — 7374 гривны.

То есть за весь этот период минимальная пенсия может вырасти почти на 4800 гривен.

Сейчас это только представленный законопроект. Его еще не рассматривали и не принимали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам предложили выплатить по 42 тысяч гривен. Мы написали кому они могут прийти.