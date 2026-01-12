Морози не здаються, але вже слабшають: коли в Україні стане тепліше

Морози в Україні почнуть слабшати: названо дату

Після кількох днів сильних морозів в Україні очікуються зміни в погоді. Температура повітря почне поступово підвищуватися, однак зима швидко не відступить. Синоптики попереджають, що потепління буде нетривалим і матиме свої особливості.

Найближчими днями погоду визначатимуть атмосферні процеси, які з одного боку послаблять морози, а з іншого принесуть нові ускладнення на дорогах. Про це "Телеграфу" повідомила синоптикиня Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків.

За її словами, 13 січня над більшістю території країни, зокрема й на Тернопільщині, зберігатиметься поле підвищеного атмосферного тиску. Це означає хмарну погоду без істотних опадів, але з туманами вночі та вранці. У цей період морози залишатимуться відчутними: вночі температура знижуватиметься до -12…-17 градусів, удень триматиметься в межах -5…-10.

Прогноз погоди на 13 січня

У наступні дні, 14 січня, суттєвих змін не прогнозують. Вночі знову буде холодно, до -10…-15 градусів, а вдень мороз дещо слабшатиме. На дорогах майже по всій країні зберігатиметься ожеледиця, тому водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Погода в Україні 14 січня

Більш помітні зміни очікуються 15 січня. За інформацією синоптиків, із заходу почне надходити атмосферний фронт разом із теплішою повітряною масою. Саме це зумовить поступове послаблення морозів. На Тернопільщині вночі пройде сніг, а вдень опади можуть переходити у мокрий сніг. Місцями не виключений крижаний дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь. При цьому вночі на півночі та північному сході країни стовпчики термометрів ще показуватимуть до -20 градусів.

Погода в Україні 15 січня

Після цього температура продовжить повільно підвищуватися. 16 та 17 січня вночі прогнозують -3…-10 градусів, а вдень близько 0…-5. Опадів буде небагато, проте ожеледиця на дорогах залишатиметься.

