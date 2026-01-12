Біля Потьомкінських сходів не завжди був фунікулер: історичне фото 50-річної давнини

Ескалатор в Одесі був зручніший тим, що не треба було чекати у чергах, як на вагончик фунікулера

Попри те, що Одеський фунікулер був першим в Україні, він не завжди був на своєму місці. В другій половині минулого сторіччя біля Потьомкінських сходів його функції виконував інший механізм.

Замісь фунікулера в часи СРСР там був побудований ескалатор. Відповідне фото розміщене в одній з соцмереж.

Де знаходиться фунікулер

Одеський фунікулер — розташований у Стамбульському парку, поряд із Потьомкінськими сходами. Перший фунікулер в Україні.

Фунікулер на мапі

Історія будівництва

У 1895 році інженер Микола П'ятницький, випускник Санкт-Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення, син директора Другої одеської гімназії, подав в міську Управу прохання про "надання йому споруди і експлуатації механічного підйомного шляху з Приморської вулиці на Приморський бульвар".

Впродовж 1900-1902 років спланували схил під трасу майбутнього фунікулера, уклали одноколійний рейковий шлях завдовжки близько ста метрів з роз'їздом посередині та перехідним містком над ним, побудували дерев'яний ажурний павільйон на бульварі, кам'яну будівлю з касою, пероном і конторою на Приморській вулиці, а поряд невелику електростанцію. Зібрали і закріпили на тросах два виготовлених в Парижі вагончики на 35 пасажирів кожен.

8 червня 1902 року відбулося урочисте відкриття "підйомної дороги". Наступного дня вона прийняла перших пасажирів. А назва "фунікулер", що походить від латинського "фуникуліс" (гойдалки), прижилася набагато пізніше.

Потьомкінські сходи та перший одеський фунікулер (зліва). Фото Вікіпедія

За весь час експлуатації до моменту другого пуску фунікулер жодного разу капітально не ремонтували, але всі його споруди, вузли, деталі і, що особливо важливо, троси, виготовлені на одеському канатному заводі, залишилися надійними.

До 1941 року він продовжував справно працювати протягом шести літніх місяців щорічно, перевозячи на день до чотирьох тисяч пасажирів. Фунікулер зупинила Друга світова війна . У 1948 році в Одесі почалися роботи по відновленню фунікулера. Він пропрацював ще 20 років. А у 1969 році його закрили.

Одеський фунікулер. Фото Вікіпедія

Ескалатор

У 1970 році фунікулер замінили ескалатором. У 1990-му — останньому році існування СРСР, ескалатор ще працював в обидві сторони. На початку 1990-х — вже тільки на підйом.

Допис про ескалатор біля Потьомкінських сходів

Ескалатор на спуск поступово розбирали на запчастини і так підтримували його роботу. Остаточно ж він зупинився у 1997 році.

Ескалатор біля Потьомкінських сходів

Ескалатор був зручніший тим, що не треба було чекати у чергах вагончик. Вартість підйому чи спуску становила 3 копійки, як і у міському трамваї.

Сучасний фунікулер

У 1998 році міська влада вирішила побудувати на Потьомкінських сходах новий фунікулер за принципом похилих ліфтів. Проект виявився довгобудом і тривав вісім років.

Одеський фунікулер. Фото Вікіпедія

Урочисте відкриття фунікулера на два вагончики на десять місць відбулося 2 вересня 2005 року в двісті одинадцятий день народження Одеси.

Одеський фунікулер. Фото Вікіпедія

Одеський фунікулер. Фото Вікіпедія

