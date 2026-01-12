Більше ніж "зачіска": навіщо коту вуса і чому не можна їх підстригати

Вуса для кота – це як шосте чуття

Коти — милі та доброзичливі тварини, які стають домашніми улюбленцями для багатьох. Навіть якщо у вас немає кота, ви точно знаєте, як він виглядає і що він має вуса. Як виявилося, це не просто прикольне волосся, яке прикрашає тварину, воно виконує багато важливих функцій.

"Телеграф" розповідає, навіщо коту вуса і чому в жодному разі не можна їх підстригати чи висмикувати.

Навіщо коту вуса?

Вуса кота називаються вібриси, і вони не просто частина "зачіски" пухнастої тварини. Це найскладніший орган чуттів, такий собі природний радар або високочутливі антени, які допомагають виживати коту.

Вібриси — це як система навігації кота в просторі і темряві, особливо вони чутливі до найменших змін повітряних потоків. Наприклад, коли кіт йде повз якийсь предмет, то повітря відбивається від нього і створює тиск на вуса. Саме так тварина здатна оминати перешкоди навіть у повній темряві.

Примітно, що довжина вусів кота зазвичай відповідає ширині його тіла. Таким чином він використовує їх як "лінійку" — якщо вуса проходять в отвір, значить і все тіло пройде

І що найдивовижніше – по вусах кота можна визначити його настрій. Так, наприклад, якщо вібриси спрямовані вперед — кіт чимось зацікавлений чи готується до полювання; якщо притиснуті до щік — відчуває страх, агресію чи готується захищати себе; якщо вони розслаблені — значить тварина в стані спокою і впевнена в собі.

Чому не можна обрізати коту вуса?

По-перше, це негарно. Кіт може втратити свою привабливість та зовнішню красу. А якщо серйозно – обрізка вібрісів може серйозно нашкодити вашому улюбленцю. Це позбавить його орієнтації у просторі, спричинить сильний стрес і може призвести до травм. Без вусів кіт стає наче "безпорадним" і розгубленим.

Фото: Freepik

