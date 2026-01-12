Больше чем "прическа": зачем коту усы и почему нельзя их подстригать

Усы для кота — это как шестое чувство

Коты — милые и дружелюбные животные, которые становятся домашними любимцами для многих. Даже если у вас нет кота, вы точно знаете, как он выглядит и что у него есть усы. Как оказалось, это не просто прикольные волосики, которые украшают животное, они выполняют много важных функций.

"Телеграф" рассказывает, зачем коту усы и почему ни в коем случае нельзя их подстригать или выдергивать.

Зачем коту усы?

Усы кота называются вибриссы, и они не просто часть "прически" пушистого животного. Это сложнейший орган чувств, такой себе природный радар или высокочувствительные антенны, которые помогают коту выживать.

Вибриссы — это как система навигации кота в пространстве и темноте, особенно они чувствительны к малейшим изменениям воздушных потоков. Например, когда кот идет мимо какого-то предмета, то воздух отражается от него и создает давление на усы. Именно так животное способно обходить препятствия даже в полной темноте.

Примечательно, что длина усов кота обычно соответствует ширине его тела. Таким образом он использует их как "линейку" — если усы проходят в отверстие, значит и все тело пройдет

И что самое удивительное — по усам кота можно определить его настроение. Так, например, если вибриссы направлены вперед — кот чем-то заинтересован или готовится к охоте; если прижаты к щекам — ощущает страх, агрессию или готовится себя защищать; если они расслаблены — значит животное в состоянии покоя и уверенно в себе.

Почему нельзя обрезать коту усы?

Во-первых, это некрасиво. Кот может потерять свою привлекательность и внешнюю красоту. А если серьезно — обрезка вибриссов может серьезно навредить вашему любимцу. Это лишит его ориентации в пространстве, вызывает сильный стресс и может привести к травмам. Без усов кот становится как будто "беспомощным" и потерянным.

Фото: Freepik

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ваш котик убегает и прячется при виде пылесоса или фена. Для животных это "шумовые монстры".