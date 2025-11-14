Може навіть вбити. Чому не варто давати валер'янку котам заради розваги

Препарати на її основі призначають кішкам з важкою депресією

Коти давно завоювали серця людей, для багатьох українців котик вдома є справжнім антидепресантом. Самі ж пухнастики дуже люблять запах валер'янки, однак вона дуже небезпечна для котів.

Що треба знати:

Всім відомо, що валеріана є справжньою пристрастю котів — вони її обожнюють

Їх приваблює запах цієї рослини, він викликає в котів справжню ейфорію

Однак валер'янка, потрапляючи в організм кота, руйнує його, та може вбити пухнастика

Чому коти так люблять валеріану

Як пояснили в ветеринарній клініці "Звірополіс", ефірні олії валеріани сильно збуджують нервову систему котів. Під дією гормонального сплеску коти відчувають ейфорію.

Валер’янка для котів є практично наркотиком — її запах для котів дуже схожий із запахом кішки під час тічки. Почувши аромат валер'янки, пухнастики втрачають над собою контроль та мають єдине бажання — відчути "чарівний" аромат ближче.

Коти обожнюють запах валеріани

Як поводяться коти під впливом валер’янки

Запах валер'янки не несе великої шкоди для котів, але змінює їхню поведінку, роблячи більш активними та грайливими. Однак під її впливом, особливо якщо валер'янка потрапляє в організм кота, тварина може нашкодити собі та зіпсувати домашні речі. Також коти можуть стати дуже агресивними до інших домашніх вихованців і навіть до господаря.

Господарям котиків треба бути дуже обережними з валер'янкою

В яких випадках ветеринари можуть призначити валер’янку коту

Валеріана може викликати залежність у котів і кішок. Іноді ветеринари призначають валеріану як антидепресант для домашніх улюбленців, але застосовувати цей препарат треба лише в разі серйозної затяжної депресії у кішок у мінімальному дозуванні та під контролем ветеринара.

Ця терапія не повинна тривати тривалий час. В жодному разі не можна давати котам валер'янку заради забави.

Під впливом валеріани організм кішки руйнується. Наслідки можуть бути дуже важкими: ниркова недостатність, загальмованість (проблеми з ЦНС), виразка шлунка, проблеми з печінкою. У великих дозах валер'янка може бути смертельною для котів.

У яких формах валеріана не завдасть шкоди кішкам

Існують спеціальні іграшки, наповнені сушеною валеріаною. Також можна використовувати трав'яні подушечки в ігрових місцях або кігтеточках. Так коти зможуть взаємодіяти з валеріаною в безпечному і контрольованому середовищі.

Подушечка для кота з валеріаною

