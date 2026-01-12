Небезпечна гостя: дику тварину помітили серед житлових будинків в Ужгороді (відео)

Хижачка виглядала дуже наляканою

У понеділок, 12 січня, жителі Ужгорода стали очевидцями незвичайного випадку. У внутрішньому дворі та на парковці житлового комплексу ЖК "Квадрат" помітили лисицю, яка блукала закритою територією.

Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола в своєму Telegram-каналі.

Тварина виглядала наляканою й дезорієнтованою: вона метушливо бігала між припаркованими автівками, раптово зупинялася, насторожено озиралася й, здавалося, не могла знайти вихід.

Час від часу лисиця завмирала, ніби вслухаючись у довколишні звуки, після чого знову намагалася вирватися з бетонного простору. Мешканці зізнаються, що побачене викликало водночас і розчулення, і тривогу.

Чим завершилася ця історія та чи вдалося тварині вибратися на волю, поки що невідомо, пише Глагола. Утім, цей епізод точно надовго закарбувався в пам’яті тих, хто став його свідком.

Раніше у мережі завірусилось кумедне відео, як лисиця взимку на льоду намагалась обікрасти рибалок. Хижачка схопила у зуби шнурок від санок з уловом та потягла їх. Однак рибалки досить швидко помітили "злодійку" та вирішили забрати в неї здобич.

Нагадаємо, на Харківщині зафіксували випадок сказу серед домашніх тварин. У Солоницівській громаді загинув собака після контакту з лисицями, які заходили на територію приватного подвір'я.