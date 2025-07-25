Легенди проти фактів: вовки та лисиці не такі вже "санітари лісу"

Тварини можуть нести потенційну загрозу

Лисиці все частіше наближаються до осель людини. Їхня чисельність дуже зросла, а вони можуть хворіти на сказ. Наближатися до таких тварин дуже небезпечно.

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, що на лисиць та вовків не можна дивитися стереотипно, як на "санітарів лісу". Зокрема на лисиць — хоч вони і можуть знищувати гризунів, які теоретично можуть бути переносниками туляремії, чисельність та небезпека сказу точно перевішує користь.

Довідково: Туляремія — це інфекційна хвороба, яку викликає бактерія Francisella tularensis. Часто її називають "заячою гарячкою".

Що ж до вовків, то роль санітара вони виконували на великих територіях, в тундрі, лісостепу або степу, коли їли тих тварин, які відставали від великих стад копитних. Це могли бути хворі чи старі тварини. В Україні інші умови. "В наших умовах вовк — не санітар", — каже науковець. І пояснює — це викликано умовами, в яких живуть тварини.

"У нас вовк живе у закритому просторі. Це ліс, де вовк, де сім'я вовків немає такої великої чисельності і тварин він їсть не слабких або хворих, а слабких часто в певний період свого життя. Вагітну самку, наприклад або молодняк, що відстає по темпу від дорослих", — пояснює особливості полювання зоолог.

Вовки також можуть наближатися до осель

При цьому вовки можуть їсти стерво, тварин які померли через певну хворобу. Проходячи своїм маршрутом він може розширити можливе розповсюдження хвороби через свої фекалії. При цьому розносником вовка теж назвати не можна, наголошує Віталій Смаголь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зник особливий вид лисиць, які жили в пустелях та напівпустелях. Однак цьогоріч її могли бачити неподалік зони бойових дій.