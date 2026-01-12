Опасная гостья: дикое животное заметили среди жилых домов в Ужгороде (видео)

Хищница выглядела очень напуганной

В понедельник, 12 января, жители Ужгорода стали очевидцами необычного случая. Во внутреннем дворе и на парковке жилого комплекса ЖК "Квадрат" заметили лису, которая бродила по закрытой территории.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагол в своем Telegram-канале.

Животное выглядело напуганным и дезориентированным: оно суетливо бегало между припаркованными автомобилями, внезапно останавливалось, настороженно оглядывалось и, казалось, не могло найти выход.

Время от времени лиса замирала, словно прислушиваясь к окружающим звукам, после чего снова пыталась вырваться из бетонного пространства. Жители признаются, что увиденное вызвало одновременно и умиление и тревогу.

Чем завершилась эта история и удалось ли животному выбраться на свободу, пока неизвестно, пишет Глагола. Впрочем, этот эпизод точно надолго запечатлелся в памяти тех, кто стал его свидетелем.

Ранее в сети завирусилось забавное видео, как лиса зимой на льду пыталась обокрасть рыбаков. Хищница схватила в зубы шнурок от санок с уловом и потащила их. Однако рыбаки довольно быстро заметили "воровку" и решили забрать у нее добычу.

Напомним, в Харьковской области зафиксировали случай бешенства среди домашних животных. В Солоницевской общине погибла собака после контакта с лисами, которые заходили на территорию частного подворья.