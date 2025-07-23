"Якщо немає рушниці..." Експерт розповів, що робити при зустрічі з лисицею зі сказом

Популяція цих тварин в нашій країні збільшилася

Лисиці в Україні останнім часом дуже розмножилися, їх можна зустріти навіть у місті. У лісі ці тварини, зазвичай уникають контакту з людьми, але, заражені сказом особини можуть напасти.

Провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь, розповів "Телеграфу" що робити, якщо ви зустріли лисицю в лісі — під час збори грибів, чи прогулянки. Якщо тварина просто йде повз, хвилюватися не варто. Але якщо вона прямує до вас, демонструючи агресію, це ознака, що тварина має сказ.

Тікати немає сенсу

"Якщо нема рушниці, то беріть палку і просто лупіть її, чи відганяйте для того, щоб у вас не було контакту з її слиною. Те, що лисиця йде до вас без страху в природних умовах, це перша ознака того, що ця лисиця вже має сказ", — пояснив зоолог.

Він розповів історію з власного життя — років п'ять тому пан Віталій зустрів лисицю на Вінниччині. Чоловік вирішив підгодувати її та пішов по сардельку, що була у багажнику його автівки. Проте поки він шукав частування, повз їхав КАМАЗ і налякав звіра, лисиця втекла.

"Ну, тобто я по ідеї ризикував життям. Не займайтеся цією єрундою", — резюмував Віталій Смаголь.

Нагадаємо, раніше зоолог пояснив, чому останнім часом все більше лисиць бачать у містах. Він розповів, як з цим можна боротись.