Хижаки захоплюють Львів: у центрі міста все частіше бачать диких тварин (відео)

У Львові нашестя диких лисиць

На вулицях міста блукають хижі тварини. Лисиці можуть бути переносниками сказу, тож наближатися до них небезпечно.

Один з перших випадків зустрічі людей з лисицею посеред міста у цьому році стався у липні. Тоді тварину побачили біля закладу громадського харчування, інформує ресурс "Варта 1".

Хижака зафіксували на території громадського закладу на вулиці Василя Стуса. Звір обережно пересувався по території.

Після того повідомлення про лисиць у Львові виникали досить регулярно. Диких тварин зустрічали у вересні у Шевченківському районі, у парку Франка, на вулиці Коперника тощо.

Про лисицю, яка бігає у обласному центрі, інформував канал "Типовий Львів".

"Будьте уважні – не підходьте близько. Тварина може переносити сказ", — йдеться у коментарі до відео.

Інший канал, "Труха.Львів", своєю чергою писав про хижака, який "гасає" на вулиці Чорновола.

"Побільшало цих рудих друзів у місті останнім часом. Підходять все ближче і ближче", — констатують свідки.

Тим часом, як виявилось, дикі тварини проявляють агресію. Принаймні, одна з лисиць вкусила домашнього кота у районі Малоголосківської. Як помітно на доданому фото, хижачка вчепилася у хвіст кішки.

Рана на хвості кішки від укусу лисиці

Як у Львові борються з нашестям лисиць

На Львівщині 29 вересня розпочалася осіння кампанія з імунізації диких м’ясоїдних тварин. Фахівці розкладають на землі спеціальні "ласощі", у яких є вакцина від сказу.

У департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОВА закликали мешканців області бути уважними під час перебування в природі, не торкатися принад із вакциною та обов’язково щеплювати своїх домашніх улюбленців.

Що робити при зустрічі з лисицею

Дика лисиця поряд із графіті

При зустрічі з лисицею не варто панікувати, оскільки більшість тварин безпечні для людей і, як запевняють, не нападатимуть без вагомої причини. Серед таких — спроба підійти до тварини, погодувати та погладити її.

Не треба робити різких рухів, кричати та не лякати тварину, бо вона може відчути загрозу й атакувати. Потрібно уникати зорового контакту та спокійно віддалятися від лисиці, задкуючи.

Якщо звір біжить прямо на людину, не відчуваючи остраху, він може бути заражений сказом. У такому випадку потрібно, при змозі, заховатися від нього або ж тримати хижака на відстані, використовуючи для цього якийсь предмет, наприклад, сумку. У такому випадку хижак вчепиться в імпровізований щит, а не у руку чи ногу.

Що робити, якщо лисиця все ж таки вкусила

Щоб не захворіти на сказ, необхідно якомога швидше почати обробляти місце укусу водою з милом та продовжувати робити це протягом 15 хвилин. Потім потрібно обробити краї рани 5-відсотковою настоянкою йоду.

Необхідно звернуться до медичного закладу для проходження екстреної вакцинації проти сказу. Курс складається з шести доз уколів. Вакцина від сказу ефективна в майже у 100% випадків, але якщо почати лікування не пізніше 14-го дня з моменту укусу.

Нагадаємо, раніше провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь розповідав "Телеграфу", що робити при зустрічі з лисицею у лісі.