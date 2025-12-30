Під нею сховані таємні ходи, яким 2000 років: де у Харкові знаходиться одна із найзагадковіших вулиць

На цій вулиці розташовано багато пам’яток архітектури

Харків — дивовижне місто, де можна зустріти вулиці з незвичайними назвами та багатою історією. Серед них особливе місце посідає Римарська. Знаходиться вона в самому центрі та приховує під собою таємні ходи та катакомби.

Ця вулиця належить до Шевченківського району та вважається однією з найстаріших та найзагадковіших вулиць Харкова. "Телеграф" вирішив дізнатися про неї детальніше.

Вулиця Римарська у Харкові — цікаві факти

Вулиця Римарська отримала свою назву від ремісників — лимарів або римарів, які в XVII столітті займалися виробленням шкур та шорних виробів. Саме на цій вулиці розташовувалися їхні майстерні.

Вулиця Римарська у Харкові, Фото: Вікіпедія.

У 1900-х роках на Римарській проживав Микола Міхновський, фундатор українського націоналізму, а з 1925 по 1930 роки — відомий український письменник Микола Хвильовий.

На одній із найстаріших вулиць Харкова збереглося багато пам’яток архітектури: садиба Урюпіна, перший у місті Кооперативний дім, Особняк Фреймана та інші будівлі ХІХ — XX століття, які надають їй особливого історичного колориту.

Особняк Фреймана у Харкові, Фото: Вікіпедія.

Але загадковою вулицю Римарську роблять її підземні ходи та катакомби. Їх у 1912 році виявив лікар Марк Ісаакович Фрейман у будинку №23. Чоловік помітив таємний підземний хід у підвалі.

Катакомби під садибою Фреймана, Фото: архів фонду "Діти підземелля"

А у 1913 році поряд з будинком утворився провал у землі, що лише підтвердило наявність підземних катакомб, які розташовані практично по всій вулиці. За словами спелеологів, цим таємним ходам понад 2000 років, але вивченням лабіринту ніхто серйозно так і не займався.

Як виглядає вулиця Римарська у Харкові, Фото: Вікіпедія

