Цю легендарну конструкцію будували 8 років: який вигляд мала унікальна воднолижна карусель у Дніпрі

Унікальний у своєму роді атракціон

Сьогодні важко здивувати когось незвичайними атракціонами. Парки розваг пропонують захопливі американські гірки, віртуальну реальність та інші високотехнологічні способи полоскотати нерви.

Але за радянських часів про подібне можна було лише мріяти, і кожна нова ідея, пов’язана з активним відпочинком, була по-справжньому унікальною. У Дніпрі існував атракціон, аналогів якому не було ані в Радянському Союзі, ані, мабуть, у всьому світі — воднолижна карусель.

Покататися на водних лижах без дорогої оренди катера? У 1976 році це стало можливим завдяки унікальній споруді, встановленій на воднолижному стадіоні в районі житлового масиву "Перемога-1". Автором ідеї став Юрій Артемович Єршов (1932–2018) — видатний винахідник, п’ятиразовий чемпіон України з альпінізму та творець першої в СРСР реверсивної канатної дороги.

Схема воднолижної каруселі у журналі «Техніка молоді», 1966 рік

Спочатку Єршов створив мініатюрну модель каруселі із ящика, електромотора та відра води, пише "Наше місто Дніпро". Пінопластові фігурки, що рухаються по колу, довели чиновникам, що ідея здійсненна. Однак її реалізація виявилася не такою простою: над проєктом працювали фахівці шести інститутів та двох заводів, і лише через вісім років карусель була відкрита до 200-річного ювілею тоді ще Дніпропетровська.

Карусель відкрили до 200-річного ювілею міста. Фото з книги "Набережна імені". Автор Ігор Родіонов

Конструкція включала чотири "стріли" завдовжки по 20 метрів кожна, а реверсивний двигун дозволяв лижникам кататися в обидві сторони на швидкості до 70 кілометрів на годину. Цей атракціон служив не лише розвагою, а й повноцінним тренажером для воднолижників, які відпрацьовували стрибки з трампліна.

Карусель користувалася популярністю та взимку. Фото з книги "Набережна імені". Автор Ігор Родіонов

Взимку, коли Дніпро покривався льодом, карусель перетворювалася на майданчик для катання на лижах та ковзанах. Таке універсальне використання робило її однією з найоригінальніших спортивно-розважальних конструкцій на той час.

Карусель у 2018 році

Сьогодні воднолижна карусель залишається на своєму місці між комплексом Bartolomeo і рестораном "Хутор" на Набережній Перемоги. На жаль, вона вже понад 20 років не використовується. З часом конструкція поржавіла і стала небезпечною.

Відновлення каруселі здається малоймовірним, а знести унікальний об’єкт не наважуються.