Магазини та кафе викладають круглу суму на генератори: скільки він коштує в день і місяць

Через регулярні відключення світла все більше підприємців змушені переходити на використання генераторів. Витрати цього залежать від тривалості відсутності електроенергії, типу генератора і рівня навантаження.

Що потрібно знати:

Для малого бізнесу найчастіше використовують бензинові генератори

Середня витрата палива при нормальному навантаженні становить близько 1,5 літра бензину на годину

Місячні витрати можуть сягати десятків тисяч гривень

Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "20 тисяч гривень на місяць "у трубу": скільки коштує прогодувати генератор і як це вдарить по гаманцях".

Так, наприклад, для невеликого магазину чи кафе зазвичай вибирають бензинові генератори потужністю 7-10 кВт. Цього вистачає, щоб підтримувати роботу холодильників, освітлення, кас та кавоварки. При нормальному навантаженні такий апарат з’їдає приблизно 1,5 літра бензину на годину.

Таким чином, якщо електроенергію відключають на 4 години на день витрата палива становить приблизно 6 літрів. За ціни бензину А-95 на рівні 58 гривень за літр добові витрати сягають 348 гривень. При восьмигодинних відключеннях витрати подвоюються — до 12 літрів бензину та 696 гривень на день.

У місячному розрізі витрати виглядають так:

за 4 години роботи на день: 10440 гривень на місяць (348 гривень × 30 днів);

за 8 годин роботи в день: 20 880 гривень на місяць (696 гривень×30 днів).

Важливо врахувати, що ці суми враховують лише витрати на паливо. У них не включено витрати на технічне обслуговування, моторне мастило та знос обладнання.

Втім, фактичні витрати можуть відрізнятись. Якщо під час відключень бізнес працює не на повну потужність, витрата палива знижується до 1–1,2 літра на годину. Крім того, дизельні генератори вважаються економнішими в експлуатації, проте вимагають великих вкладень на етапі покупки.

Витрати працювати генераторів за різними сценаріями роботи. Інфографіка: "Телеграф"

