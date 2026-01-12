Рус

Наслідки сумні: киянка показала прорвану трубу опалення, з якої не спустили воду

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Києві тріснули труби опалення
У Києві тріснули труби опалення. Фото Колаж "Телеграфу"

Морози, блекаути та невчасне злиття води наробили біди

У Києві мешканці багатоповерхівки опинилися в складній ситуації. У будинку тріснули труби опалення, адже комунальні служби вчасно не злили воду. Ця процедура має регулярно проводитися в опалювальний сезон.

Відповідний пост про наслідки опублікувала киянка у соцмережі Threads. Вона розповіла, що їх будинок "може попрощатись з опаленням" і додала фото.

Посмотреть в Threads

У коментарях люди діляться враженнями від того, що сталося. Дехто називає ситуацію недбалістю комунальних служб і радить подавати колективну скаргу. Інші вважають за краще самим шукати способи, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

У київській багатоповерхівки тріснули труби опалення через невчасне злиття води
Що пишуть у коментарях. Фото: Threads
У київській багатоповерхівці труби опалення тріснули через те, що воду не злили вчасно.
Українці діляться вражаннями. Фото: Threads

Деякі мешканці пропонують купувати дизельні печі, щоб обігрівати квартири. Ще хтось радить прибрати меблі, килими та речі з місць біля труб опалення, щоб у разі розриву вода не залила житло.

Труби опалення в київському будинку тріснули через невчасне зливання води
Рекомендації від українців. Фото: Threads
У багатоповерхівці Києва лопнули труби через те, що воду не злили вчасно
Ще рекомендації, аби не залило меблі та інші речі в кімнатах. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атак Росії на енергетику близько 1600 будинків у Києві станом на ранок 12 січня залишаються без стабільного тепла. Проблему ускладнюють тривалі відключення електрики. Коли подадуть тепло, повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Теги:
#Київ #Мороз #Опалення #Труби