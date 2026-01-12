Наслідки сумні: киянка показала прорвану трубу опалення, з якої не спустили воду

Морози, блекаути та невчасне злиття води наробили біди

У Києві мешканці багатоповерхівки опинилися в складній ситуації. У будинку тріснули труби опалення, адже комунальні служби вчасно не злили воду. Ця процедура має регулярно проводитися в опалювальний сезон.

Відповідний пост про наслідки опублікувала киянка у соцмережі Threads. Вона розповіла, що їх будинок "може попрощатись з опаленням" і додала фото.

У коментарях люди діляться враженнями від того, що сталося. Дехто називає ситуацію недбалістю комунальних служб і радить подавати колективну скаргу. Інші вважають за краще самим шукати способи, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Деякі мешканці пропонують купувати дизельні печі, щоб обігрівати квартири. Ще хтось радить прибрати меблі, килими та речі з місць біля труб опалення, щоб у разі розриву вода не залила житло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атак Росії на енергетику близько 1600 будинків у Києві станом на ранок 12 січня залишаються без стабільного тепла. Проблему ускладнюють тривалі відключення електрики. Коли подадуть тепло, повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.