Наслідки сумні: киянка показала прорвану трубу опалення, з якої не спустили воду
Морози, блекаути та невчасне злиття води наробили біди
У Києві мешканці багатоповерхівки опинилися в складній ситуації. У будинку тріснули труби опалення, адже комунальні служби вчасно не злили воду. Ця процедура має регулярно проводитися в опалювальний сезон.
Відповідний пост про наслідки опублікувала киянка у соцмережі Threads. Вона розповіла, що їх будинок "може попрощатись з опаленням" і додала фото.
У коментарях люди діляться враженнями від того, що сталося. Дехто називає ситуацію недбалістю комунальних служб і радить подавати колективну скаргу. Інші вважають за краще самим шукати способи, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
Деякі мешканці пропонують купувати дизельні печі, щоб обігрівати квартири. Ще хтось радить прибрати меблі, килими та речі з місць біля труб опалення, щоб у разі розриву вода не залила житло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атак Росії на енергетику близько 1600 будинків у Києві станом на ранок 12 січня залишаються без стабільного тепла. Проблему ускладнюють тривалі відключення електрики. Коли подадуть тепло, повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.