Метро в Чернігові мало запрацювати у 2022 році: що відомо про радянський проєкт

Підземка так і не з'явилася

Метро в Чернігові існувало – але тільки на папері. У 1972 році місцеві студенти створили проєкт підземки, яка мала почати возити пасажирів у 2022-му.

Історик та краєзнавець Андрій Курданов поділився з редакцією ЧЕline унікальною газетною статтею 53-річної давнини. У публікації йшлося про амбітний проєкт метрополітену для обласного центру.

Стаття про "Чернігівське метро" у Деснянській правді за 1972 рік

Реальних планів будувати підземку в місті ніколи не існувало. Чернігів був відносно невеликим містом, тому метро здавалося чимось фантастичним. Можливо, автори проєкту вірили, що місто активно розширюватиметься і колись дійсно потребуватиме такого транспорту.

Звідки з'явилася ідея метро

Молоді люди, які працювали над проєктом, імовірно, їздили до Києва і були вражені столичною підземкою. Для них це була справжня диковинка, яка надихнула на створення подібного транспорту в рідному місті.

З інженерного погляду студенти навіть частково обрали вірний шлях. Вони розуміли, що потрібна височина, всередині якої рухатиметься транспорт. Тому станції метро планували розмістити поряд із Валом. Крім того, існували легенди про підземні ходи під містом, які начебто можна було розширити для метрополітену.

У 2020 році в Фесбук-групі "Улюблений Чернгів" користувач Володимир Андрієвський залишив жартівливий допис:

Фантазії, які стають реальністю

Андрій Курданов зазначив, що фантазія та розуміння місцевості справді були присутні в проєкті. Усі відкриття спочатку здаються неймовірними, але згодом втілюються в життя.

Історик навів приклад із 1947 року, коли в Італії люди дивилися на маленькі телевізори в трубках. Тоді це виглядало фантастично, а сьогодні є повсякденністю. Так само в дитинстві Курданов чув, що тролейбус колись дійде до селища Михайло-Коцюбинське.

Метро в Чернігові залишилося фентазією. Однак колись ніхто не вірив і в залізницю, яка згодом з'явилася в місті. Тому хто знає, можливо, колись мрія про підземку також стане реальністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі могло бути метро на дві гілки. Ми розповідали, де могла бути "підземка" і чому її закинули.