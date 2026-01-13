Юлія Тимошенко знову стала мемом: цього разу "перекрила газ" Кадирову (фото)

Мем активно обговорюють у Twitter (X) та Telegram

Українська політикиня Юлія Тимошенко знову стала героїнею популярного мема. На цей раз не через газ, на згенерованому штучним інтелектом фото фігурує Рамзан Кадиров.

Жарт опублікував пародійний акаунт у соцмережі "Х". "Нажала якусь кнопку і він перестав казати "дон", — написано у підписі до фото.

Мем про Тимошенко та Кадирова

Зазначимо, Рамзан Кадиров часто використовує вигук "дон". Це свого роду мовний паразит, який використовується для зв'язки слів.

В коментарях в мережі припустили, що це була кнопка з написом "ган" (вочевидь, від англ. gun — пістолет), а також зазначили, що Кадиров "дочекався жінку з косою", натякаючи на омонімічність коси смерті та назви зачіски Тимошенко. Один з коментаторів зазначив, що "Юля навіть там сп*здила якийсь газ", натякаючи на контракт щодо газу з Росією, який Тимошенко підписала у 2009.

Коментарі до мему про Тимошенко

Мем став популярним і в інших соцмережах. Зокрема в Телеграмі частина користувачів була менш лояльною до колишньої прем'єрки. "Нехай і собі нажме", "хоч якась користь від неї за всі ці роки", — пишуть коментатори. Частина з дописувачів згадала інші популярні меми, зокрема "Йууууля!" — алюзія на мем "хохлиии", коли начебто в Бєлгороді чоловік кричав це слово.

Коментарі до мему про Тимошенко

В коментарях з'явились також і пародії на жарт, тепер з обличчям Петра Порошенка.

Пародія на мем про Тимошенко

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Чечні в РФ Рамзан Кадиров в поганому стані. Повідомляється про відмову нирки. До цього вже неодноразово повідомлялось про його хворобу — він проходив діаліз.