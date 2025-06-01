Ніхто не подякував: в мережі сміються з нового мема про Тимошенко

Новий мем — стара історія: історія газової війни 2009 року знову в топі

Відома українська політикиня та колишня прем’єрка Юлія Тимошенко часто стає героєм жартівливих фото та відео. Здебільшого вони стосуються газової справи, яка свого часу привела її на лаву підсудних.

Мем про Тимошенко опублікувала гумористична група "Львівський морський порт". За допомогою штучного інтелекту зробили зображення із впізнаваною Юлією Володимирівною із фірмовою зачіскою кінця 2000-х та газовою трубою.

Мем про Тимошенко та газ

Підпис до фото відсилає до тренду останнього року — в соцмережах розміщували зображення, згенеровані ШІ, які мали викликати у людей жалість або захват. Підписували саме так "ніхто не привітав", "ніхто не похвали", "ніхто не подякував". Робили це заради збільшення кількості коментарів.

Що за меми про Тимошенко та газ

На початку 2009 року Росія різко підняла ціну на газ до $450 за тисячу кубометрів. Україна була готова платити вдвічі менше. Компромісу не знайшли. 1 січня "Газпром" припинив постачання — спочатку лише для України, а вже за кілька днів повністю перекрив транзит.

Премʼєрка Тимошенко особисто поїхала до Москви. Після нічної зустрічі з Путіним було оголошено про новий контракт. Деталі довго залишались засекреченими. Згодом з’ясувалося: базова ціна — $450, без права на реекспорт і з жорсткою умовою — зобов’язанням споживати певну кількість газу або платити штраф, тоді як Росія – не брала зобов’язань прокачувати певний газовий об’єм.

У 2010-му, щоб знизити ціну, Україна підписала Харківські угоди — газова знижка в обмін на подовження базування ЧФ РФ у Севастополі до 2042 року. Це стало однією з передумов окупації Криму.

Контракт Тимошенко критикували як кабальний. У 2011 її засудили до 7 років за перевищення повноважень. А в 2016 "Нафтогаз" виграв арбітраж у Стокгольмі — "Газпром" мав компенсувати $4,63 млрд за недопоставлений транзитний газ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американський президент Дональд Трамп знову став героєм мемів. Зокрема, соцмережі жартували над його "розривом" з Ілоном Маском.