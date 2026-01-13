Юлия Тимошенко снова стала мемом: на этот раз "перекрыла газ" Кадырову (фото)

Мем активно обсуждают в Twitter (X) и Telegram

Украинская политика Юлия Тимошенко снова стала героиней популярного мема. На этот раз не из-за газа, на сгенерированном искуственным интелектом фото фигурирует Рамзан Кадыров.

Шутка опубликовала пародийный аккаунт в соцсети "Х". "Нажала какую-то кнопку и он перестал говорить "дон", — написано в подписи к фото.

Мем о Тимошенко и Кадырове

Рамзан Кадыров часто использует возглас "дон". Это своего рода речевой паразит, который используется для связки слов.

В комментариях в сети предположили, что это была кнопка с надписью "ган" (очевидно, от англ. gun — пистолет), а также отметили, что Кадыров "дождался женщины с косой", намекая на омонимичность косы смерти и названия прически Тимошенко. Один из комментаторов отметил, что "Юля даже там сп*здила какой-то газ", намекая на контракт по газу с Россией, который Тимошенко подписала в 2009 году.

Комментарии к мему о Тимошенко

Мэм стал популярным и в других соцсетях. В частности, в Телеграмме часть пользователей была менее лояльна к бывшему премьеру. "Пусть и себе нажмет", "хоть какая-то польза от нее за все эти годы", — пишут комментаторы. Часть из корреспондентов упомянула другие популярные мемы, в частности "Йууууля!" — аллюзия на мем "хохлыы", когда якобы в Белгороде мужчина кричал это слово.

Комментарии к мему о Тимошенко

В комментариях появились и пародии на шутку, теперь с лицом Петра Порошенко.

Пародия на мем о Тимошенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Чечни в РФ Рамзан Кадыров в плохом состоянии. Сообщается об отказе почки. До этого уже неоднократно сообщалось о его болезни – он проходил диализ.