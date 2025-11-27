Рус

Юлії Тимошенко — 65: як експрем’єр виглядала в молодості та як змінювався її імідж з початку кар’єри (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Юлія Тимошенко Новина оновлена 27 листопада 2025, 13:14
Юлія Тимошенко. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

В останні роки політик експериментує зі своїм іміджем

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко святкує сьогодні, 27 листопада, своє 65-річчя. Її по праву вважають однією із найяскравіших жінок в українській політиці, і за час кар’єри вона неодноразово дивувала всіх вишуканим стилем.

Що відомо:

  • Юлій Тимошенко відзначає 65-річний ювілей, але виглядає значно молодшою
  • За час 25-річної кар’єри в політиці Юлія Тимошенко змінювала свій стиль і навіть фірмову зачіску

Як виглядала Юлі Тимошенко у молодості та зараз

Юлія Тимошенко розпочала політичну кар’єру 1999 року, обійнявши посаду віцепрем’єра з паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. У той час у неї було каштанове волосся середньої довжини, а в гардеробі переважали суворі ділові костюми.

Юлія Тимошенко на початку кар’єри
Юлія Тимошенко прийшла в політику 1999 року

Декілька років Юлія Тимошенко залишалася брюнеткою, хоча експериментувала з образом: підстригала чубок, носила "каре" і вперше почала робити об’ємні "пучки".

Юлія Тимошенко у молодості
Юлія Тимошенко у молодості
Юлія Тимошенко зачіска у молодості
У Юлії Тимошенко було каштанове волосся

2001 року політика звинуватили в контрабанді російського газу і помістили до СІЗО. Після звільнення через 42 дні Тимошенко почала відрощувати волосся та поступово його освітлювати, а також перейшла на офіційно діловий стиль у роботі.

Юлія Тимошенко у 2001 році
Юлія Тимошенко після СІЗО

2002 року експрем’єр вперше з’явилася на публіці з косою, яка стала її фірмовою зачіскою, а 2004 року під час Помаранчевої революції остаточно закріпила за собою цей імідж.

Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції
Юлія Тимошенко стала носити фірмову косу з 2002 року

Свій образ "пані з косою" Юлія Тимошенко не змінювала довгі роки. Лише у 2014 році, напередодні виборів президента, з’явилася на публіці з високим начосом, прикрасивши його обручем.

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко кілька років не змінювала імідж
Юлія Тимошенко з новою зачіскою
Юлія Тимошенко у новому образі

У 2015 році лідер "Батьківщини" здивувала кардинальною зміною образу — Тимошенко стала з’являтися в Раді з розпущеним волоссям та елегантною зачіскою з низьким хвостиком.

Юлія Тимошенко з розпущеним волоссям
Як змінювалася Юлія Тимошенко, Фото: Getty Images

Незабаром експрем’єр перефарбувала волосся у "холодний" блонд і частіше почала демонструвати розпущене волосся, але наприкінці 2019 року знову повернулася до фірмової коси.

Як змінювалася Юлія Тимошенко,
Юлія Тимошенко змінювала колір волосся та зачіски

З 2022 року Тимошенко з’являється у різних образах, то з низьким хвостом, залишаючи пасма навколо обличчя, то з косою та чубчиком на дві сторони. Що стосується одягу, то в його гардеробі, як і раніше, переважають елегантні костюми світлих відтінків та суворі сукні.

Юлія Тимошенко зараз
Юлія Тимошенко експериментує з іміджем, Фото: Getty Images

У 2025 році лідер "Батьківщини" перефарбувалася в "попелястий" блонд і прийшла на засідання Ради з хвилястим укладанням, викликавши захоплення, оскільки виглядала значно молодшою за свої роки.

Юлія Тимошенко у 2025 році
Юлія Тимошенко у 2025 році

Але на публічних заходах Тимошенко частіше з’являється з фірмовою косою, повністю прибираючи з обличчя чубчик.

Як виглядає зараз Юлія Тимошенко
Як виглядає зараз Юлія Тимошенко

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Юлія Тимошенко, коли її вперше призначили прем’єром. Вже тоді вона була із косою.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Молодість #Імідж #Образи