Юлії Тимошенко — 65: як експрем’єр виглядала в молодості та як змінювався її імідж з початку кар’єри (фото)

В останні роки політик експериментує зі своїм іміджем

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко святкує сьогодні, 27 листопада, своє 65-річчя. Її по праву вважають однією із найяскравіших жінок в українській політиці, і за час кар’єри вона неодноразово дивувала всіх вишуканим стилем.

Що відомо:

Юлій Тимошенко відзначає 65-річний ювілей, але виглядає значно молодшою

За час 25-річної кар’єри в політиці Юлія Тимошенко змінювала свій стиль і навіть фірмову зачіску

Як виглядала Юлі Тимошенко у молодості та зараз

Юлія Тимошенко розпочала політичну кар’єру 1999 року, обійнявши посаду віцепрем’єра з паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. У той час у неї було каштанове волосся середньої довжини, а в гардеробі переважали суворі ділові костюми.

Юлія Тимошенко прийшла в політику 1999 року

Декілька років Юлія Тимошенко залишалася брюнеткою, хоча експериментувала з образом: підстригала чубок, носила "каре" і вперше почала робити об’ємні "пучки".

Юлія Тимошенко у молодості

У Юлії Тимошенко було каштанове волосся

2001 року політика звинуватили в контрабанді російського газу і помістили до СІЗО. Після звільнення через 42 дні Тимошенко почала відрощувати волосся та поступово його освітлювати, а також перейшла на офіційно діловий стиль у роботі.

Юлія Тимошенко після СІЗО

2002 року експрем’єр вперше з’явилася на публіці з косою, яка стала її фірмовою зачіскою, а 2004 року під час Помаранчевої революції остаточно закріпила за собою цей імідж.

Юлія Тимошенко стала носити фірмову косу з 2002 року

Свій образ "пані з косою" Юлія Тимошенко не змінювала довгі роки. Лише у 2014 році, напередодні виборів президента, з’явилася на публіці з високим начосом, прикрасивши його обручем.

Юлія Тимошенко кілька років не змінювала імідж

Юлія Тимошенко у новому образі

У 2015 році лідер "Батьківщини" здивувала кардинальною зміною образу — Тимошенко стала з’являтися в Раді з розпущеним волоссям та елегантною зачіскою з низьким хвостиком.

Як змінювалася Юлія Тимошенко, Фото: Getty Images

Незабаром експрем’єр перефарбувала волосся у "холодний" блонд і частіше почала демонструвати розпущене волосся, але наприкінці 2019 року знову повернулася до фірмової коси.

Юлія Тимошенко змінювала колір волосся та зачіски

З 2022 року Тимошенко з’являється у різних образах, то з низьким хвостом, залишаючи пасма навколо обличчя, то з косою та чубчиком на дві сторони. Що стосується одягу, то в його гардеробі, як і раніше, переважають елегантні костюми світлих відтінків та суворі сукні.

Юлія Тимошенко експериментує з іміджем, Фото: Getty Images

У 2025 році лідер "Батьківщини" перефарбувалася в "попелястий" блонд і прийшла на засідання Ради з хвилястим укладанням, викликавши захоплення, оскільки виглядала значно молодшою за свої роки.

Юлія Тимошенко у 2025 році

Але на публічних заходах Тимошенко частіше з’являється з фірмовою косою, повністю прибираючи з обличчя чубчик.

Як виглядає зараз Юлія Тимошенко

