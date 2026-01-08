Буданов з'явився у костюмі та викликав шквал мемів – і це вже не вперше (фото)

Українці жартували і про базар, і про роботу в офісі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов здивував мережу своїм зовнішнім виглядом. Адже замість звичної форми чи чорного костюму, він одягнув класичний смокінг.

Фото в костюмі опублікував Буданов у своєму Telegram. На ньому він був з французьким генералом Жаком Лангладом де Монгро. До слова, вбрання іноземного генерала неабияк відрізнялось від костюма голови ОП.

Українців поява Буданова в костюмі настільки здивувала, що вони не втримались від порції нових мемів. Адже український воєначальник частіше з'являвся у публічному просторі у військовій формі чи схожому вбрані.

Кирло Буданов в костюмі та Жак Ланглад де Монгро

Більшість мемів була присвячено тому, як чоловіки ще в підлітковому віці вдягаються на переше побачення, або що Буданов виглядав, так ніби йому на базарі в 17 років купують костюм на випускний. Не оминули й теми роботи в офісі, адже Буданова тільки нещодавно призначили на посаду голови ОП. Щоправда, в Україні офісами також називають компанії, які заробляють великі гроші.

Меми про Буданова в костюмі

Мем про Буданова в костюмі та офіс

Загалом, українці зійшлись на думці, що після Буданова в костюмі, вони бачили усе.

У коментарях користувачі також не утримались від жартів. Люди писали:

Знову картонку Буданова поставили.

Чел як з фільма

Відчуття, що його голову приєднали до костюма, бо звично бачити було у формі

Жак по ходу в шоці.

Нагадаємо, що у 2023 Буданов також сколихнув мережу своєю появою в костюмі. Щоправда, тоді він обрав чорну сорочку та червону краватку.

