Житло майже в центрі за копійки: в Одесі продають квартиру з неприємним сюрпризом (фото)

У цьому житлі є одне "але"…

На ринку нерухомості Одеси розмістили нестандартну пропозицію: 1-кімнатну квартиру в цегляному будинку продають усього за 13 000 доларів. Це майже вартість кімнати в комунальній квартирі, проте йдеться про повноцінне окреме житло — з кухнею, ванною кімнатою та навіть виходом на балкон.

Дане оголошення опублікували в місцевій спільноті. Будинок розташований у зеленому районі міста з розвиненою інфраструктурою — на вулиці Академіка Заболотного.

У пішій доступності — супермаркети, аптеки, магазини, обласна лікарня. Поруч є зручна транспортна розв'язка, що дозволяє без проблем дістатися різних районів міста. Локація — безперечний плюс, особливо для тих, хто шукає житло неподалік центру за доступною ціною.

Проте є й "але", на яке слід звернути увагу потенційним покупцям. Квартира потребує повного ремонту.

Із наданих фото видно, що приміщення перебуває в занедбаному стані. Стіни в багатьох місцях — пошкоджені, з облущеною фарбою, плямами та навіть ознаками плісняви. Підлога — зношена, місцями з тріщинами, двері та вікна — старі, з низькою теплоізоляцією. Електропроводка виглядає застарілою, а сантехніка у ванній кімнаті потребує повної заміни.

Стан квартири в Одесі Стан квартири в Одесі

Стан квартири в Одесі Стан квартири в Одесі Стан квартири в Одесі Стан квартири в Одесі

Меблі, як видно на знімках, лишилися ще з радянських часів: диван, стара шафа, кухонний стіл, стільці та навісні шафи. У коридорі помітно стару плитку та старий холодильник, який, ймовірно, дістався у "спадок" разом із житлом.

А це — схема помешкання:

Схема квартири в Одесі

Попри стан квартири, головна перевага — ціна й локація. Для тих, хто не боїться ремонту або шукає бюджетну інвестицію під здачу чи перепродаж після оновлення — це справжня знахідка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в курортній Крижанівці на Одещині здається в оренду на добу просторий і затишний будинок площею 180 м² — чудовий варіант для літнього відпочинку біля моря.