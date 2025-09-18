В Одесі продають розкішний палац на узбережжі моря. Будинок оздоблений золотом (фото)

Розкішний маєток в Одесі може придбати кожен, хто має "зайві" 9 млн доларів

Дехто мріє жити в палаці й в Україні ця мрія може стати реальністю. Можна купити історичну нерухомість, щоправда, у жахливому стані, а в Одесі продають ексклюзивну резиденцію, справжній палац на 16-й станції Великого Фонтану.

Оголошення про продаж маєтку розміщено на одній із платформ продажу. Він розташований на першій лінія від моря, площа ділянки — два гектари, а площа будівель — 2000 метрів. Вартість елітної нерухомості — 9 мільйонів доларів (понад 372 мільйони гривень).

Вид с тераси

Маєток складається з трьох будинків: основного, будинку для персоналу та морського будинку. Крім того, є два окремі спа-центри з 25-метровим критим басейном, більярдна та винна зали та кінотеатр.

Басейн

В основному будинку є величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона має стіл на 18 осіб. Кухня розташована на -1 рівні, є ліфт для підняття страв у обідню зону. В будинку сім спалень з окремими санвузлами, вбиральнями та терасами. На всі рівні можна дістатися ліфтом.

Дім вражає розкішшю

Продавець вказує, що будинок збудований з "преміальних матеріалів, привезених із різних куточків світу". В оздобленні використано мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю. Роботи виконували топові майстри.

Одна зі спалень

Будівлі стоять посеред парку з багаторічними рослинами та цікавими ландшафтними рішеннями. На території є водоспад та ставок.

Територія навколо - впорядкований парк

Парк прикрашений скульптурами

