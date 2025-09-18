Рус

В Одесі продають розкішний палац на узбережжі моря. Будинок оздоблений золотом (фото)

Олена Руденко
В Одесі продають елітну нерухомість Новина оновлена 18 вересня 2025, 14:31
В Одесі продають елітну нерухомість. Фото Колаж "Телеграф"

Розкішний маєток в Одесі може придбати кожен, хто має "зайві" 9 млн доларів

Дехто мріє жити в палаці й в Україні ця мрія може стати реальністю. Можна купити історичну нерухомість, щоправда, у жахливому стані, а в Одесі продають ексклюзивну резиденцію, справжній палац на 16-й станції Великого Фонтану.

Оголошення про продаж маєтку розміщено на одній із платформ продажу. Він розташований на першій лінія від моря, площа ділянки — два гектари, а площа будівель — 2000 метрів. Вартість елітної нерухомості — 9 мільйонів доларів (понад 372 мільйони гривень).

Маєток в Одесі
Вид с тераси

Маєток складається з трьох будинків: основного, будинку для персоналу та морського будинку. Крім того, є два окремі спа-центри з 25-метровим критим басейном, більярдна та винна зали та кінотеатр.

Басейн маєтку в Одесі, що виставили на продаж
Басейн

В основному будинку є величезна вітальня з 12-метровою куполоподібною стелею. Обідня зона має стіл на 18 осіб. Кухня розташована на -1 рівні, є ліфт для підняття страв у обідню зону. В будинку сім спалень з окремими санвузлами, вбиральнями та терасами. На всі рівні можна дістатися ліфтом.

Маєток на продаж в Одесі
Дім вражає розкішшю
Маєток на продаж в Одесі

Продавець вказує, що будинок збудований з "преміальних матеріалів, привезених із різних куточків світу". В оздобленні використано мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменю. Роботи виконували топові майстри.

Спальня в будинку за 9 млн доларов у Одесі
Одна зі спалень
Будинок продають в Одесі

Будівлі стоять посеред парку з багаторічними рослинами та цікавими ландшафтними рішеннями. На території є водоспад та ставок.

Парк в маєтку в Одесі
Територія навколо - впорядкований парк
Парк в маєтку в Одесі, що продається
Парк в маєтку в Одесі, що виставили на продаж
Парк прикрашений скульптурами
Парк в маєтку в Одесі, що виставили на продаж

Раніше "Телеграф" розповідав про історичний палац, кий можна придбати за 140 тисяч доларів. У містечку Деражня на Хмельниччині виставили на продаж унікальну пам’ятку архітектури – палац адвоката Самуїла Гершгоріна, збудований на початку XX століття.

