Зекономите енергію та гроші: якою має бути температура в морозильній камері
Правильна температура в морозильній камері зберігає якість продуктів та допомагає заощаджувати
Низькі температури в морозильній камері гарантують, що заморожені продукти, такі як м’ясо, овочі тощо, зберігатимуться довше, а їх смак не зіпсується. Але при цьому варто вибрати оптимальну температуру. Дуже важливо ще й зробити так, аби прилад не споживав велику кількість електроенергії — це досить актуально під час постійних відключень світла.
Якщо температура надто висока, холодильник буде використовувати багато електроенергії, і рахунки за неї будуть невиправдано високими. Якщо температура в морозильній камері встановлена надто низька, постраждає якість продуктів, що там зберігаються.
Яка оптимальна температура для морозильної камери
Оптимальна температура у морозильній камері – -18 градусів Цельсія. Як пише Merkur, при такій температурі прилад працює ідеально. При цьому значення до -30 градусів також допустимі, але жодних переваг це не приносить. Їжа не зберігається довше за нижчих температур. Крім того, збільшуються витрати на електроенергію, оскільки компресор запускається найчастіше.
Як відрегулювати температуру в морозильній камері
Все залежить від моделі приладу. Багато сучасних холодильників і морозильних камер мають дисплей, на якому відображається встановлена температура. Кількість градусів можна збільшити чи зменшити простим натисканням кнопки.
У пристроях без дисплея часто можна змінити температуру за допомогою кнопок або поворотного перемикача. Якщо не вдалось самостійно розібратись з цим питанням, найкраще звернутися до інструкції з експлуатації холодильника.
