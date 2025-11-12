Лід у холодильнику більше не наростатиме: майстри назвали помилки, які робить майже кожен

Через це холодильник може передчасно вийти з ладу

Утворення льоду у морозильній камері холодильника може стати справжньою проблемою. Деякі звички власників холодильників провокують надмірне обмерзання у морозилці.

Як пояснив сайт ideal home з посиланням на майстрів, що знаються на побутовій техніці, невелика кількість інею у морозилці є природним явищем. Однак надмірна кількість льоду є ознакою того, що щось не так. Проблема може бути в ущільнювачі на дверцятах, але часто це просто наслідки порушення правил експлуатації холодильника.

Які звички призводять до намерзання льоду в морозилці

Часте відкривання дверей. Постійне відкривання дверцят морозильної камери збільшує приплив теплого вологого повітря. Воно конденсується в морозилці та осідає у вигляді льоду. В результаті льоду стає більше.

Надмірне утворення льоду у морозилці

Неправильне зберігання продуктів. Одна з причин утворення льоду — розміщення теплих продуктів у морозильній камері, або залишення контейнерів з продуктами відкритими. Перед тим як покласти щось у морозилку, треба впевнитися, що воно холодне та щільно запаковане.

Інші причини надмірного обмерзання морозилки

Поширена причина — дверцята, що негерметично зачинені. В результаті всередину потрапляє тепле повітря, кількість льоду збільшується. Це може бути наслідком неуважності чи проблем з ущільнювачем.

Також надмірне утворення льоду в морозильній камері може відбуватися через несправний термостат. Якщо він не працює належним чином та продовжує охолоджувати морозильну камеру, навіть коли в цьому немає потреби, кількість льоду зростає.

Як запобігти утворенню льоду в морозилці

Регулярно перевіряйте ущільнювач дверцят — в міру зношування його треба міняти

Не перевантажуйте морозильну камеру — повітря має вільно циркулювати

Встановіть правильну температуру — мінус 18 градусів

Не залишайте двері відчиненими — перевіряйте, чи щільно вони закрилися

Регулярно розморожуйте морозильну камеру — робіть це за потребою та через певні проміжки часу

Раніше "Телеграф" розповідав, як майже безкоштовно утеплити вікна. Лайфхаками поділилися іноземці.