"Пожирачі" енергії в вашому домі: скільки "з'їдають" пралка та холодильник, і як зменшити витрати

Енергоспоживання приладів безпосередньо залежить від їхньої потужності, кількістю часу роботи та режиму експлуатації

Ситуація в енергетиці в Україні важка через регулярні удари Росії по енергетичних об'єктах. Енергетики закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, тому важливо знати, скільки її потрібно для роботи побутових приладів.

"Телеграф" розповідає, як визначити, скільки енергії споживають прилади, що є практично в усіх — пральна машинка та холодильник, які вже давно стали незамінною побутовою технікою, яка полегшує людям життя та побут. Утім, вони також входять у топ "агрегатів", які споживають найбільше електроенергії.

Пральна машина

Щоб обчислити споживання електроенергії, потрібно помножити потужність приладу на тривалість його роботи. Скажімо, пралка з потужністю 2 000 Вт працює дві години й тоді кількість спожитої енергії за одне прання дорівнюватиме 2 000Вт × 2 год. = 4 000 Вт/год. Помноживши це значення на 0,001 або розділивши його на 1 000, таким чином Вт переводиться у кВт. Вийде 4 кВт/год. Далі потрібно помножити це значення на кількість завантажень пральної машини. Візьмемо 1 прання в тиждень, або 4 на місяць. Значить, пральна машина щомісяця використовує 16 кВт/год. При тарифі на електроенергію для побутових споживачів у 4,32 грн/кВт∙год місячне прання коштуватиме споживачу 69,12 грн.

Холодильник

Аналогічним чином можна дізнатися, скільки "жере" холодильник. Потрібно його потужність, наприклад 400 Вт, помножити на середній час роботи. Скажімо, він старий і несучасний, тому працює 24/7. У такому випадку 400 Вт треба помножити на 24 години, що дорівнює 9600 Вт або 96 кВт∙год, або ж 414,72 грн у грошовому еквіваленті.

Як скоротити витрати на пралці

Найкращий спосіб заощадити — прати за низьких температур, оскільки більшість енергії машинка витрачає на нагрівання води тенами.

Режими Energy Eco або Saver використовує менше води та електроенергії та є ідеальними для повсякденного прання речей, які не потребують глибокого очищення, хоча й тривають трохи довше, ніж зазвичай.

Короткий цикл, т.зв. Quick Wash, витрачає менше часу, води та електрики, утім підходить лише для невеликих обсягів.

Для максимальної економії необхідно завантажувати пральну машину повністю, оскільки напівпорожня машина витрачає ті ж самі ресурси.

Як скоротити витрати на холодильнику

Варто оптимізувати його розміщення й не ставити біля джерел тепла — прямих сонячних променів, батарей чи поряд із плитою.

Між задньою стінкою холодильника та стіною у агрегата має бути простір для циркуляції повітря. Також повітря має "гуляти" усередині холодильника, тому не варто перевантажувати полиці продуктами.

Ущільнювачі дверцят мають бути герметичними.

Перш ніж ставити гарячі страви у холодильник, вони повинні досягнути кімнатної температури, інакше на їх охолодження піде зайва енергія.

Варто проводити регулярне розморожування морозильних камер, адже льоду не лише зменшує їх корисний об'єм, але й збільшує витрати електроенергії.

