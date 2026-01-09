Рятується як може: українка показала лайфхак, як зігрітись без опалення

Цей спосіб дозволяє зберігати тепло протягом тривалого часу

У Києві через відключення електрики та сильні морози мешканці столичних квартир шукають нестандартні способи зігрітись. Так, у соціальних мережах з’явилися фото, на яких у сковорідках розміщені цеглини, покладені на шар піску, для обігріву приміщення.

Автор під ніком bodnarovska_olha в своєму пості в Threads пояснює, що подібний метод ефективний лише для газових плит. Тобто на електроплитках не вдасться нагріти цеглину.

Водночас під постом у коментарях люди діляться своїми порадами, як обігріти кімнату без опалення. Хтось пише, що ефективніше взяти чавунний горщик з водою та нагріти його, щоб тепло довше утримувалося. Інші попереджають, що не всі цегли можна гріти, адже в деяких міститься вода, яка закипає при нагріванні та може вибухнути.

Що пишуть в коментарях. Фото: скрін з Threads

Крім того, зберегти тепло допоможуть і килими, які потрібно постелити на підлогу. Вони затримують тепло зсередини і не пропускають холод з підлоги.