Рятується як може: українка показала лайфхак, як зігрітись без опалення
Цей спосіб дозволяє зберігати тепло протягом тривалого часу
У Києві через відключення електрики та сильні морози мешканці столичних квартир шукають нестандартні способи зігрітись. Так, у соціальних мережах з’явилися фото, на яких у сковорідках розміщені цеглини, покладені на шар піску, для обігріву приміщення.
Автор під ніком bodnarovska_olha в своєму пості в Threads пояснює, що подібний метод ефективний лише для газових плит. Тобто на електроплитках не вдасться нагріти цеглину.
Водночас під постом у коментарях люди діляться своїми порадами, як обігріти кімнату без опалення. Хтось пише, що ефективніше взяти чавунний горщик з водою та нагріти його, щоб тепло довше утримувалося. Інші попереджають, що не всі цегли можна гріти, адже в деяких міститься вода, яка закипає при нагріванні та може вибухнути.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як інакше можна обігріті кімнату, коли немає опалення. Українка написала ці універсальні поради, які підійдуть більшості.
Крім того, зберегти тепло допоможуть і килими, які потрібно постелити на підлогу. Вони затримують тепло зсередини і не пропускають холод з підлоги.