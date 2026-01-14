Можна "винести" з дому удачу. Що не варто робити 14 січня, щоб день був щасливим
Остерігайтесь цього дня стрижки волосся і криків
У середу, 14 січня, окрім святкування Старого Нового року, християни східного обряду в Україні за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни.
Свята Ніна народилася в Каппадокії в III столітті у благородній та глибоко віруючій сім’ї. Її батько, Завулон, був родичем святого Георгія Побідоносця, а мати, Сусанна, була сестрою Єрусалимського патріарха.
Ніна обернула у християнство язичницького царя Міріана та народ Грузії, де було споруджено перший храм в ім’я святих Апостолів. Пізніше свята попрямувала до Кахетії і хрестила царицю Софію. Після 35 років подвижницького служіння Ніна мирно померла 14 січня 335 року, ставши однією з ключових постатей у затвердженні християнства в Грузії.
У Нінин день християни відвідують церкву, запалюють свічки та звертаються з молитвами до святої. Рівноапостольну просять про захист від бід та скорбот, а також про врозуміння недоброзичливців. За традицією цього дня, наші пращури позбавлялися зайвих речей, прали, займалися рукоділлям та приготуванням їжі, очищали двір від снігу та наводили лад у хліві.
Що не можна робити 14 січня
- Викидати сміття — можна "винести" з дому удачу та сімейне щастя.
- Стригтися — до невдач і грошових втрат.
- Підвищувати голос на родичів – на нещастя.
- Давати гроші у борг — гроші зникнуть із дому.
Народні прикмети 14 січня
- Півні рано заспівали – до потепління.
- Навколо Місяця видно туманне коло – до хуртовини.
- Іній на деревах – буде відлига.
- Білі хмари на небі – морози ще довго протримаються.
У кого іменини 14 січня
Сьогодні іменини відзначають Андрій, Давид, Ілля, Марк, Ніна та Сергій.
Свята та події 14 січня
- Всесвітній день логіки (World Logic Day)
- День білосніжних птахів
- День "Прибери у своєму домі"
- День одягання домашніх тварин
- День кесаревого розтину (Caesarean Section Day) у США
