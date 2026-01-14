Рус

Можна "винести" з дому удачу. Що не варто робити 14 січня, щоб день був щасливим

Тетяна Кармазіна
Вшановується свята Ніна
Остерігайтесь цього дня стрижки волосся і криків

У середу, 14 січня, окрім святкування Старого Нового року, християни східного обряду в Україні за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ніни.

Свята Ніна народилася в Каппадокії в III столітті у благородній та глибоко віруючій сім’ї. Її батько, Завулон, був родичем святого Георгія Побідоносця, а мати, Сусанна, була сестрою Єрусалимського патріарха.

Ніна обернула у християнство язичницького царя Міріана та народ Грузії, де було споруджено перший храм в ім’я святих Апостолів. Пізніше свята попрямувала до Кахетії і хрестила царицю Софію. Після 35 років подвижницького служіння Ніна мирно померла 14 січня 335 року, ставши однією з ключових постатей у затвердженні християнства в Грузії.

У Нінин день християни відвідують церкву, запалюють свічки та звертаються з молитвами до святої. Рівноапостольну просять про захист від бід та скорбот, а також про врозуміння недоброзичливців. За традицією цього дня, наші пращури позбавлялися зайвих речей, прали, займалися рукоділлям та приготуванням їжі, очищали двір від снігу та наводили лад у хліві.

дівчина прибирає сніг
Фото: freepik

Що не можна робити 14 січня

  • Викидати сміття — можна "винести" з дому удачу та сімейне щастя.
  • Стригтися — до невдач і грошових втрат.
  • Підвищувати голос на родичів – на нещастя.
  • Давати гроші у борг — гроші зникнуть із дому.

Народні прикмети 14 січня

  • Півні рано заспівали – до потепління.
  • Навколо Місяця видно туманне коло – до хуртовини.
  • Іній на деревах – буде відлига.
  • Білі хмари на небі – морози ще довго протримаються.

У кого іменини 14 січня

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Давид, Ілля, Марк, Ніна та Сергій.

Свята та події 14 січня

  • Всесвітній день логіки (World Logic Day)
  • День білосніжних птахів
  • День "Прибери у своєму домі"
  • День одягання домашніх тварин
  • День кесаревого розтину (Caesarean Section Day) у США

Раніше "Телеграф" ділився календарем державних свят у січні. Загалом цього місяця всього 14 вихідних днів.

