День святого Василя 2026: яскраві картинки для привітання з Обрізанням Господнім
-
-
День святого Василя — це ще один шанс побажати миру та достатку
День святого Василя або Обрізання Господнє за старим стилем відзначають 14 січня — одразу після Щедрого вечора і разом зі Старим Новим роком. Це свято має і церковний, і народний сенс, тому в Україні його сприймають не як формальну дату з календаря, а як живу традицію, яка передається з покоління в покоління.
Святий Василь Великий — один із найшанованіших християнських святих, богослов і проповідник. Його вважають символом мудрості, справедливості та турботи про ближніх. У церковній традиції Василь Великий асоціюється з духовною силою та відповідальністю, а в народній — з достатком і добрим господарюванням. Саме тому його день став важливою датою на початку року.
14 січня традиційно починається з посівання. Хлопчики та чоловіки заходять до осель із зерном і бажають господарям здоров’я, миру та достатку. Вважається, що перший посівальник у домі задає настрій на весь рік, тому його чекають і щедро обдаровують.
Привітання з Днем святого Василя зазвичай пов’язані з побажаннями здоров’я, стабільності, достатку та внутрішнього спокою. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки, щоб ви могли надіслати Василям, Васильовичам та Василівним.
