День святого Василия 2026: яркие картинки для поздравления с Обрезанием Господним

День святого Василия – это еще один шанс пожелать мира и достатку

День святого Василия или Обрезание Господне по старому стилю отмечают 14 января сразу после Щедрого вечера и вместе со Старым Новым годом. Этот праздник имеет и церковный и народный смысл, поэтому в Украине его воспринимают не как формальную дату из календаря, а как живую традицию, которая передается из поколения в поколение.

Святой Василий Великий – один из самых почитаемых христианских святых, богослов и проповедник. Его считают символом мудрости, справедливости и заботы о ближних. В церковной традиции Василий Великий ассоциируется с духовной силой и ответственностью, а в народной – с достатком и хорошим хозяйством. Поэтому его день стал важной датой в начале года.

14 января традиционно начинается с посевания. Мальчики и мужчины заходят в дома с зерном и желают хозяевам здоровья, мира и достатка. Считается, что первый посевальщик в доме задает настроение весь год, поэтому его ждут и щедро одаривают.

Поздравления с Днем святого Василия обычно связаны с пожеланиями здоровья, стабильности, изобилия и внутреннего покоя. "Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки и открытки, чтобы вы могли прислать Василиям, Васильевичам и Васильевным.

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Открытки для поздравления с Днем святого Василия

Ранее "Телеграф" делился сеялками на украинском языке. Мы собрали для вас самые лучшие тексты.