Точно не "жіночко": як правильно звертатися до жінок українською

Не ображайте українок неправильним зверненням

Звертання до людини – це перше, що видає вашу культуру мовлення. В українській мові є точні та красиві форми для кожної ситуації.

Проте багато людей досі використовують незручні кальки з російської. "Телеграф" розповідає, як звертатися до жінок правильно і чому це важливо.

За нормами української мови до заміжньої жінки звертаються "пані", а до незаміжньої молодої – "панна". Також існують пестливі форми: "панянка" і "панночка".

"Словник української мови" пояснює: "панна" – це молода незаміжня жінка, а "пані" – заміжня. Такі звертання використовувалися ще з часів Австро-Угорщини в Галичині.

Після початку повномасштабної війни та дерусифікації ці форми активно повертаються в український мовний простір. Люди все частіше обирають автентичні звертання замість калькованих з російської.

Як звертатися в різних ситуаціях

У формальному спілкуванні використовують звертання з ім'ям: "Пані Оксано, підкажіть…" або "Панно Іванно, дозвольте запитати…". Це ввічливо і професійно.

Нейтральними формами є: "добродійко" або "добродійка". Вони підходять для будь-якого контексту.

У теплому повсякденному спілкуванні можна використовувати пестливі форми: "панянко" чи "панночко". Якщо статус жінки невідомий, підійде універсальна форма "пані".

Але ніколи не кажіть "жіночко" чи "дєвушка"! Ці слова – пряма калька з російської мови. Вони не властиві українській традиції та звучать чужорідно.

Головна відмінність української мови від російської – вибір звертання за соціальною роллю, а не за віком. Це робить спілкування точнішим і різноманітнішим.

Звертання "пані", "панно", "панянко" і "панночко" — частина нашої культурної спадщини. Їхнє використання підкреслює повагу до співрозмовника та демонструє знання рідної мови.

