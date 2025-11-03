"Свіжа кров" врятувала зубрів. Як утворилась найбільша популяція тварин і де вони мешкають (фото, відео)

За офіційними даними тут мешкає понад 150 голів

Популяція зубрів в Україні тривалий час була під загрозою зникнення. Одна наразі вимальовується позитивна динаміка у розведенні цих червонокнижних тварин.

Що треба знати:

Одна з найбільших популяцій зубрів в Україні — Бродівська група

Тут щороку народжується понад 20 телят

Лопатинська популяція стала найбільшою завдяки "свіжій" крові

Бродівська група зубрів на Львівщині,

Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь.

За його словами, одним з найяскравіших прикладів позитивної динаміки росту популяції стала Бродівська група зубрів на Львівщині. Тільки у 2023 взимку тут бачили понад 100 голів. Наразі науковці називають цю популяцію Лопатинською.

"Тут зубри настільки потужно почали розмножуватись, що зараз це найбільша популяція в Україні. Тільки офіційно їх 150 голів, а неофіційно — під 200 голів", — каже експерт.

Бродівська група зубрів на Львівщині, 2023 рік

Він наголошує, що таке відновлення сталось за десять років і це вражає. Стрибок у збільшені популяції в Бродівському районі пов'язаний зі "свіжою" кров'ю. Тобто введенням у стадо нових самців з Вінниччини. Тепер тут щороку народжується до 20-30 теляток, водночас на інших територіях — це 3-4 теляти на рік. Лопатинська популяція кілька разів навіть бачила народження двійнят, що для зубрів дуже рідкісне явище.

Зубр

"Оце що говорить про те, що освіжили популяцію", — каже Смаголь.

За його словами, звісно, усі зубри в Україні між собою родичі, бо їх популяція не така велика. Вони досить сильно заінбридовані (близькородине схрещування). Але цей вплип потроху слабшає через тривалу ізоляцію лінії.

"Вони набувають якихось певних стабільних ознак, а потім ці лінії починають між собою схрещувати, закріплюючи. Оце таке ми отримали зараз у Бродівському лісгоспі", — резюмував експерт.

