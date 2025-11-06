Головний еколог Полісся переплутав бізонів з зубрами. "Телеграф" пояснює, як їх розрізнити
-
-
Екологічна інспекція заявила про "зубрів", але експерт з Інституту зоології спростував — це були бізони.
Два зубри зайшли в село на Житомирщині — така новина днями сколихнула громадськість. Тварин помітили на початку листопада та безпечно вивели в лісництво. Про це заявив начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський, але він помилився із визначенням тварини — це не зубри, а бізони.
У коментарі "Телеграфу" провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN та офіційний представник в Україні EBCC Віталій Смаголь заперечив, що це зубри. Він наголосив — цих тварин можна розрізнити, адже вони мають певні відмінності. "Треба поставити поряд зубра і бізона і тоді видно, що у того спина не така, а у того — голова", — наголосив експерт.
Чим відрізняється зубр та бізон
Зубри та бізони належать до одного роду, але різних видів. Вони розвивались в різних умовах.
Рід бізон сформувався кілька мільйонів років тому. Але він був ще предковою формою обох цих видів. А це так званий широколобий бізон. Він існував саме на території Євразії
Bison bonasus (європейський бізон) зазвичай вищий, має менш густе хутро, довші ноги і менш виражений горб, тоді як Bison bison (американський бізон) більш кремезний, має більш розвинену мускулатуру і густіше хутро. Бізони є найбільшими ссавцями, що мешкають у Північній Америці та Європі.
Нагадаємо — бізони та зубри дають разом потомство. Саме так відновлювали популяцію зубрів в Росії — свою вони знищили повністю, тож використовували завезених з України зубрів та бізонів.
Довідково про експерта: Віталій Смаголь є членом IUCN — група фахівців з дослідження зубрів та бізонів та офіційним представником в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) — координаційного органу Європейського консультативного центру з питань бізонів (EBAC).
