Головний еколог Полісся переплутав бізонів з зубрами. "Телеграф" пояснює, як їх розрізнити

Екологічна інспекція заявила про "зубрів", але експерт з Інституту зоології спростував — це були бізони.

Два зубри зайшли в село на Житомирщині — така новина днями сколихнула громадськість. Тварин помітили на початку листопада та безпечно вивели в лісництво. Про це заявив начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський, але він помилився із визначенням тварини — це не зубри, а бізони.

У коментарі "Телеграфу" провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN та офіційний представник в Україні EBCC Віталій Смаголь заперечив, що це зубри. Він наголосив — цих тварин можна розрізнити, адже вони мають певні відмінності. "Треба поставити поряд зубра і бізона і тоді видно, що у того спина не така, а у того — голова", — наголосив експерт.

Фото, опубліковане Медовським

Фото зубра в Карпатах

Чим відрізняється зубр та бізон

Зубри та бізони належать до одного роду, але різних видів. Вони розвивались в різних умовах.

Рід бізон сформувався кілька мільйонів років тому. Але він був ще предковою формою обох цих видів. А це так званий широколобий бізон. Він існував саме на території Євразії Віталій Смаголь провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ

Bison bonasus (європейський бізон) зазвичай вищий, має менш густе хутро, довші ноги і менш виражений горб, тоді як Bison bison (американський бізон) більш кремезний, має більш розвинену мускулатуру і густіше хутро. Бізони є найбільшими ссавцями, що мешкають у Північній Америці та Європі.

Бізон - зверху, а зубр - знизу

Нагадаємо — бізони та зубри дають разом потомство. Саме так відновлювали популяцію зубрів в Росії — свою вони знищили повністю, тож використовували завезених з України зубрів та бізонів.

Довідково про експерта: Віталій Смаголь є членом IUCN — група фахівців з дослідження зубрів та бізонів та офіційним представником в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) — координаційного органу Європейського консультативного центру з питань бізонів (EBAC).

