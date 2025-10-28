Він важить тонну — але беззахисний перед людиною: "Телеграф" дізнався, скільки зубрів лишилось в Україні

Зубр — європейський бізон, що пережив імперії, війни й майже повне знищення.

Найбільша тварина України — зубр може сягати ваги в 1 тонну. Цей велетень внесений до Червоної книги України, та це не стало на заваді у зменшенні його поголів'я. За часів Російської імперії на них постійно полювали, війни, що котилися Україною також приводили до смерті зубрів. Тільки після 1920 року потроху почали відновлювати популяцію. Досягти вдалось вагомого результату — в 1923 році у світі було тільки 53, тоді як зараз тільки в Україні мешкає значно більше. Та вид все ще під загрозою.

Що потрібно знати

Зубр — найбільша тварина України

Сьогодні в Україні живе до 580 зубрів

Найбільші популяції у Вінницькій та Львівській областях

В інтерв'ю "Телеграфу" провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, офіційний представник в Україні EBCC Віталій Смаголь розповів, що найгірша ситуація із поголів'ям зубрів в Україні була у 2009 році. Тоді нараховували лише пару сотень голів. Зараз в Україні близько 560-580 зубрів.

Зубри-самці значно більші за самок

Вони здебільшого живуть в трьох угрупуваннях. Але дрібнішими групами живуть і в інших місцях.

Дуже стабільне угруповання – це Хмільник, Вінницька область. Вони мають там порядка 120-125 голів. У Бродах (Львівська область) – 140 голів. Конотоп (Сумська) – голів 65. Далі йдуть Сколівські Бескиди (Львівська), близько 45 голів. Буковина: Сторожинець та Берегомет – це два сусідніх господарства, вони туди-сюди ходять. У вольєрі сидить 15 голів, і на волі ходить ще голів 35. Віталій Смаголь провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ

Є ще дві групи, які експерт назвав депресивними. Одна з них — колишнє Звірівське господарство, Ківерцівський район, на Волині. Зараз це Національний природний парк "Цуманська пуща". Вважається, що там живуть 14 зубрів, однак поголів'я не росте вже кілька років, хоча фахівець каже — фотопастки фіксували двух телят.

Проблема в тому, що зубри, хоч і знаходяться на балансі нацпарку, але в ньому не живуть, розповідає Смаголь: "вони ходять на території лісгоспу. Лісгосп за них не несе ніякої відповідальності. Вони кажуть: "Он, до нас парку звертайся. Це Червона книга України. Хай вони несуть за них відповідальність". Нацпарк би й радий нести за них відповідальність, але зубрів на їх території немає".

Конотопські зубри

Інша депресивна група – це Залісся в Київській області. Раніше тут приймали високоповажних гостей президенти, тож на початок 2022 року тут було трохи більше 10 голів. Після початку повномасштабного вторгнення частина зубрів загинула — Залісся було окуповане місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що саме по дорозі в Залісся загинув зубр, який мав би допомогти відновлювати популяцію. Екологи вважають, що його перевезення не було організоване належним чином.