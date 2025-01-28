Останні велетні лісів: чому зубри в Україні зникли з дикої природи

Браконьєрство та руйнування природного середовища і досі загрожують їхньому існуванню

Зубри, або європейські бізони, є величними тваринами, які колись панували в українських лісах. Однак через надмірне полювання та знищення природного середовища їхня популяція значно зменшилася.

Зубри живуть у невеликих стадах, що складаються з 3-20 особин, і лідером у них зазвичай є самка. За день один зубр може з'їсти до 40-60 кг рослинності і випити до 50 літрів води.

Зубри здатні стрибати через перешкоди висотою до 2 метрів, також були випадки, коли вага самців перевищувала 1200 кг. На жаль, ці тварини зникли з дикої природи, і сьогодні їх можна побачити лише у спеціальних господарствах та заповідниках.

Історія зубрів в Україні

Зубри колись були поширені по всій Європі, включаючи територію сучасної України. Останні дикі зубри в Україні були знищені у 1920-х роках. Лише завдяки зусиллям з відновлення, які розпочалися у 20-му столітті, ці тварини почали повертатися в українські ліси. В Україні вже існує кілька успішних програм з відновлення популяції зубрів, зокрема в Вінницькій області, де їх розводять з 1979 року.

Сучасний стан популяції

Сьогодні чисельність зубрів в Україні поступово відновлюється, але все ще залишається під загрозою. Згідно з останніми даними, найбільша популяція зубрів мешкає у лісах Вінниччини та Львівщини, де нарахували понад 110 особин та 121 особини. Проте браконьєрство та знищення природного середовища залишаються серйозними загрозами для цих тварин.

Охорона зубрів

Зубри занесені до Червоної книги України та інших міжнародних охоронних списків. Міністерство екології України затвердило план дій щодо збереження та відтворення зубра, що включає співпрацю з громадськими екологічними організаціями та науковцями. Проте випадки незаконного полювання на зубрів часто не розслідуються.

Важливість збереження

Збереження зубрів є важливим не лише для біорізноманіття, але й для підтримки природної спадщини України. Ці тварини є символом природоохоронного руху і показують, що навіть найскладніші екологічні виклики можна подолати завдяки спільним зусиллям. Для забезпечення майбутнього зубрів важливо продовжувати охоронні заходи та підвищувати обізнаність населення про необхідність їх захисту.

Зубри — це не лише частина нашої природної спадщини, але й важливий елемент екосистеми. Їхнє відновлення в Україні є прикладом того, як людство може виправити свої помилки та повернути до життя види, які опинилися на межі вимирання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зникає ще один вид тварин. А отже, і цих їжачків ми можемо більше не побачити.