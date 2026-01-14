В Україні зʼявиться аналог російських "Молній": чим ЗСУ допоможуть ці дрони

Це рішення вже ухвалено і тепер втілюється в життя

Силам оборони України терміново необхідно впровадити нові засоби, які дозволять збільшити глибину ураження позицій росіян. Зокрема, аналог російського БПЛА "Молнія" та дрони на оптоволокні.

Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду міністра оборони Михайло Федоров розповів про перші кроки на посаді. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Нам потрібно терміново впровадити нові засоби, в тому числі дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. Ми це рішення вже ухвалили на позаминулій Ставці і тепер втілюємо в життя. Тобто, аналоги російських "Молній" мають з'явитися у нас, у нас є велика кількість виробників, які це роблять", — сказав Федоров.

Він додав, шо Сили оборони потребують і дронів на оптоволокні. І це — одна з ключових задач, які потрібно впровадити вже найближчим часом.

Михайло Федоров під час виступу у ВРУ

Коментуючи питання забезпечення військових дронами, Федоров заявив, що потрібно впровадити мінімальний рівень забезпечення кожної бригади. Це дасть змогу кожній з них прогнозувати свої дії на наступні місяці.

"Тому що сьогодні 80% забезпечення отримує певна кількість підрозділів і потрібно вирівняти цей графік, щоб усі наші підрозділи, включаючи Сили територіальної оборони, мали достатню кількість дронів, аби працювати на своїй ділянці фронту", — додав він.

Що відомо про БПЛА "Молнія"

Як раніше писав "Телеграф", безпілотник зроблений з алюмінієвих трубок, фанери, пінопласту та полістиролу. Також він оснащений найдешевшою китайською електронікою.

Технічні характеристики:

• розмах крил – 1140 см;

• хорда – 200 см;

• батарея – 5000 мАг Li Ion;

• вага – близько 5 кг;

• запуск із катапульти або з рук;

• дальність польоту – до 40 км;

• бойова частина – до 3 кілограмів вибухівки;

• швидкість – 20-25 м/с;

• максимальна висота – 3 км;

• зв’язок – ERLS;

• вартість – близько 300 доларів США.

БПЛА "Молнія"

Всі експерти сходяться на думці, що головна перевага цього БПЛА — низька вартість його виробництва. Це дозволяє росіянам масово застосовувати їх для терористичних ударів по цивільним та військовим об’єктам в Україні.

Сергій "Флеш" Бескрестнов з БПЛА "Молнія"

