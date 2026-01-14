В Україні зʼявиться аналог російських "Молній": чим ЗСУ допоможуть ці дрони
Це рішення вже ухвалено і тепер втілюється в життя
Силам оборони України терміново необхідно впровадити нові засоби, які дозволять збільшити глибину ураження позицій росіян. Зокрема, аналог російського БПЛА "Молнія" та дрони на оптоволокні.
Під час виступу у Верховній Раді перед призначенням на посаду міністра оборони Михайло Федоров розповів про перші кроки на посаді. Про це повідомляє "Укрінформ".
"Нам потрібно терміново впровадити нові засоби, в тому числі дрони, які дозволять збільшити глибину ураження ворога. Ми це рішення вже ухвалили на позаминулій Ставці і тепер втілюємо в життя. Тобто, аналоги російських "Молній" мають з'явитися у нас, у нас є велика кількість виробників, які це роблять", — сказав Федоров.
Він додав, шо Сили оборони потребують і дронів на оптоволокні. І це — одна з ключових задач, які потрібно впровадити вже найближчим часом.
Коментуючи питання забезпечення військових дронами, Федоров заявив, що потрібно впровадити мінімальний рівень забезпечення кожної бригади. Це дасть змогу кожній з них прогнозувати свої дії на наступні місяці.
"Тому що сьогодні 80% забезпечення отримує певна кількість підрозділів і потрібно вирівняти цей графік, щоб усі наші підрозділи, включаючи Сили територіальної оборони, мали достатню кількість дронів, аби працювати на своїй ділянці фронту", — додав він.
Що відомо про БПЛА "Молнія"
Як раніше писав "Телеграф", безпілотник зроблений з алюмінієвих трубок, фанери, пінопласту та полістиролу. Також він оснащений найдешевшою китайською електронікою.
Технічні характеристики:
• розмах крил – 1140 см;
• хорда – 200 см;
• батарея – 5000 мАг Li Ion;
• вага – близько 5 кг;
• запуск із катапульти або з рук;
• дальність польоту – до 40 км;
• бойова частина – до 3 кілограмів вибухівки;
• швидкість – 20-25 м/с;
• максимальна висота – 3 км;
• зв’язок – ERLS;
• вартість – близько 300 доларів США.
Всі експерти сходяться на думці, що головна перевага цього БПЛА — низька вартість його виробництва. Це дозволяє росіянам масово застосовувати їх для терористичних ударів по цивільним та військовим об’єктам в Україні.
