В Украине появится аналог российских "Молний": чем ВСУ помогут эти дроны

Это решение уже принято и теперь претворяется в жизнь

Силам обороны Украины необходимо срочно внедрить новые средства, которые позволят увеличить глубину поражения позиций россиян. В частности, аналог российского БПЛА "Молния" и дроны на оптоволокне.

Во время выступления в Верховной Раде перед назначением на должность министра обороны Михаил Федоров рассказал о первых шагах на должности. Об этом сообщает "Укринформ".

"Нам нужно срочно внедрить новые средства, в том числе дроны, которые позволят увеличить глубину поражения врага. Мы это решение уже приняли на позапрошлой Ставке и теперь воплощаем в жизнь. То есть, аналоги российских "Молний" должны появиться у нас, у нас есть большое количество производителей, которые это делают", — сказал Федоров.

Он добавил, что в Силах обороны необходимы и дроны на оптоволокне. И это одна из ключевых задач, которые нужно внедрить уже в ближайшее время.

Михаил Федоров во время выступления в ВРУ

Комментируя вопрос обеспечения военных дронами, Федоров заявил, что необходимо внедрить минимальный уровень обеспечения каждой бригады. Это позволит каждой из них прогнозировать свои действия на следующие месяцы.

"Потому что сегодня 80% обеспечения получает определенное количество подразделений и нужно выровнять этот график, чтобы все наши подразделения, включая Силы территориальной обороны, имели достаточное количество дронов, чтобы работать на своем участке фронта", — добавил он.

Михаил Федоров во время выступления в ВРУ

Что известно о БПЛА "Молния"

Как ранее писал "Телеграф", беспилотник сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также он оснащен самой дешевой китайской электроникой.

Технические характеристики:

• размах крыльев – 1140 см;

• хорда – 200 см;

• батарея – 5000 мАч Li Ion;

• вес – около 5 кг;

• запуск из катапульты или из рук;

• дальность полета – до 40 км;

• боевая часть – до 3 килограммов взрывчатки;

• скорость – 20-25 м/с;

• максимальная высота – 3 км;

• связь – ERLS;

• стоимость – около 300 долларов США.

БПЛА "Молния"

Все эксперты сходятся во мнении, что главное преимущество этого БПЛА – низкая стоимость его производства. Это позволяет россиянам массово применять их для террористических ударов по гражданским и военным объектам в Украине.

Сергей "Флэш" Бескрестнов с БПЛА "Молния"

