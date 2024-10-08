Була його репетитором з англійської: як виглядає дружина віцепрем’єра Федорова та скільки років вони разом (фото)

Федоров разом із дружиною виховують доньку Марію

Дружина Михайла Федорова, який є наймолодшим міністром в українській політиці, так само як і дружина Олексій Арестович, намагається уникати публічності. Анастасія познайомилася з майбутнім віцепрем’єром ще у студентські роки і їм довелося пережити як злети, так і падіння.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Михайла Федорова та чим вона займається. Ми дізналися, як вони зустрілися, і скільки років живуть у шлюбі.

Як виглядає дружина Михайла Федорова та як вони познайомилися

Михайло Федоров майже п’ять років очолює міністерство цифрової трансформації та обіймає посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. І з початку війни на його плечі лягло ще більше відповідальності та роботи. Але вдома він має надійний тил і опору — дружину Анастасію та доньку Марію.

В інтерв’ю Elle, дружина міністра Анастасія розповіла про себе, зокрема, чим займається і яким був її шлях із Михайлом. Як відомо, Анастасія та її чоловік родом із Запоріжжя та разом вони навчалися у Запорізькому національному університеті, протн Михайло на факультеті "соціології та управління", а його дружина — "іноземної філології".

Михайло Федоров разом із дружиною Анастасією

Познайомились вони у гуртожитку, коли завершували навчання. На своїй сторінці в Instagram Анастасія розповіла, що кілька місяців вони просто дружили, вона навіть була його репетитором, а потім почали жити разом, оскільки усвідомили, що не можуть один без одного.

Михайло Федоров із дружиною у студентські роки

За два тижні до їхньої першої річниці Михайло зробив Анастасії пропозицію руки та серця, а через 2,5 місяці вони зіграли весілля. Через три роки вони стали батьками дівчинки Марії. У вересні 2024 року вони відсвяткували 10-ту річницю шлюбу.

Весілля Михайла Федорова

Анастасія розповіла, що близько 4 років була викладачем англійської мови для IT-фахівців і розпочала свою кар’єру в Запоріжжі, як і Михайло. Вони все будували разом, тож пережили багато злетів та падінь. Незабаром пара переїхала до Києва, і Анастасія започаткувала свій бренд жіночого одягу COVER. На початку війни бізнес припинився, але незабаром відновив роботу та колекції Анастасії мали великий успіх.

Михайло Федоров 10 років у шлюбі з Анастасією

Разом із дочкою Анастасія з України не виїжджала на початку війни, хоч були такі пропозиції. Дівчина залишилася разом із чоловіком та допомагала ЗСУ, зокрема військовослужбовцям на Запорізькому напрямку, оскільки її батьки жили на окупованих територіях, і для неї це було дуже особисте.

Михайло виховує із дружиною доньку Марію

Анастасія продовжує займатися улюбленою справою, виступаючи не тільки як дизайнер, а й як модель для просування своєї модної колекції одягу. Дівчина активно веде сторінку в Instagram, де ділитися особистими фотографіями та думками.

Михайло та Анастасія Федорови

Дружина Михайла Федорова створила свій бренд одягу

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